Rund 60 Personen lockte die gerichtliche Versteigerung von vier landwirtschaftlich genutzten Grundstücken – zwei in Baumgarten, je eines in Brunn im Felde und Unterbergern – des Kremsers Franz Stieger am 24. Jänner ins Bezirksgericht. Nur ein kleiner Teil kam aus Interesse am Erwerb eines Grundstücks aus dem Besitz des angeblich nach Liechtenstein geflohenen Behördenschrecks. Der Rest waren Kiebitze.

Groß waren die Sicherheitsvorkehrungen. Mehrere Polizisten waren im Gebäude, zwei Kriminalpolizisten direkt im (viel zu kleinen) Saal mit nur 18 Sitzplätzen anwesend.

Richterin Susanne Daniel leitete die Versteigerung, die einen überraschend hohen Erlös brachte. 96.000 Euro kamen für die vier Grundstücke (siehe Details unten) zusammen.

„Überschuss“?: Geld bleibt bei Franz Stieger

Geheim bleibt, wer die Versteigerung betrieben hat. Vermutungen betreffen ausstehende Verwaltungsstrafen und Gebühren. Sowohl der Stieger in diesem Fall vertretende Rechtsanwalt Michael Frank (mit Verweis auf Verschwiegenheitspflicht) als auch Richter Daniel Böhm (Pressesprecher des Gerichts) bestätigten allerdings auf Anfrage, „dass der über die Forderungen hinausgehende Erlös bei einer Zwangsversteigerung der verpflichteten Partei zu verbleiben hat“. Es könnte also möglich sein, dass Stieger in Abwesenheit um mehrere tausend Euro „reicher“ geworden ist …

Karl Auer aus Gschwendt ersteigerte das Grundstück in Brunn/Felde. | Foto: Martin Kalchhauser

Mit 51.000 Euro für das Grundstück in Brunn im Felde steuerte Karl Auer aus Gschwendt (Gemeinde Kottes) den größten Brocken zum Erlös bei. „Stieger war sicher einer der besten Immobilien-Spekulanten der Region“, streut er dem Flüchtigen Rosen. In Grafenwörth habe er für auf 50.000 Euro geschätzte Gründe 450.000 erzielt. Auer will in Brunn einen Schafstall mit angeschlossener Verarbeitung betreiben. Und in Zukunft könnte der Grund sogar zum Bauland werden …

Zwischenzeitlich gibt es wieder Post von Stieger: In einem Schreiben an den zuständigen Mitarbeiter des Magistrats Krems fordert er eine „Überprüfung der Zuverlässigkeit Sandra Kerns“. Die ehemalige ÖVP-Bundesrätin musste nach einem Unfall mit Verletzten unter Alkoholeinfluss ihren Führerschein abgegeben. Dass sie einen Jagdschein habe, sei „ein nicht unerhebliches Risiko“, schreibt Stieger, der behauptet, bei der Abgeordneten von Gesetzesübertretungen in vergangenen Jahren zu wissen.