Anrainer in Sorge: Muss Haus einer Garagen-Zufahrt weichen?

Muss ein Haus in der Gartengasse für die Zufahrt zu einer neuen Tiefgarage Platz machen? Anrainer sind in Sorge. Seitens der Stadt heißt es, dass für die Nachnutzung des Grundstücks aktuell „kein Bauverfahren anhängig“ sei.

Anrainerin: „Loch in der Fassade ist der Stadt egal!“

Kurz vor dem Abriss steht das Haus Gartengasse 11. Nachbarn sind in Sorge. Am meisten betroffen ist die Familie Datler auf Hausnummer 9. „Wir sind wegen einer gemeinsamen Mauer in Sorge, dass unser Haus Schaden nimmt“, meint Hertha Datler, die sich außerdem ärgert, dass man ihr seinerzeit den Einbau von Dachflächenfenstern untersagt habe, sich aber „um das Aussehen des ,Lochs' in der Straßenfront keine Gedanken macht.“ Denkmalschutz und UNESCO-Kulturerbe seien da plötzlich egal. Außerdem werde die Zufahrt zur geplanten Garage (hinter dem Hochhaus Hafnerplatz 12) Verkehr in die enge Innenstadt-Gasse ziehen.

Abbruch ist kein Anlass für Ensembleschutzverfahren

Eine Anfrage an Baustadtrat Günter Herz beantwortete Stadtamtsdirektor-Stv. Hannes Zimmermann: „Das gegenständliche Haus steht nicht unter Denkmalschutz.“ Auch für ein Ensembleschutzverfahren sei laut Bundesdenkmalamt keine Voraussetzung gegeben. „Die Frage der Standsicherheit der unmittelbaren Nachbargebäude ist im Fall eines Abrisses im Rahmen eines eigenen Verfahrens von einem Sachverständigen für Statik zu überprüfen.“

Wie Stadtrat Herz betont auch Zimmermann, dass bei der Stadt derzeit kein Bauverfahren anhängig sei. Dem Haus könnte demnächst seine letzte Stunde schlagen. Was an seiner Stelle künftig dort Platz findet, bleibt jedoch vorerst ungewiss.