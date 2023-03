„Pandemie-Ausmisten“ ist zu Ende

Rund 38.200 Tonnen Abfall produzierten die Bewohner des Bezirks Krems im Jahr 2022, rund 80 Prozent davon sind verwertbar. Die Menge pendelte sich damit auf das Niveau vor 2019 ein. „Die Zahlen zeigen, dass das große Ausräumen und Ausmisten aus der Pandemiezeit nun endgültig abgeschlossen ist“, meint Gerhard Wildpert, der Geschäftsführer des Gemeindeverbands Krems.

Im Durchschnitt entfallen pro Bewohner im Bezirk jährlich 670 Kilogramm Müll. Nur 145 davon sind Rest- und Sperrmüll, die restlichen rund 80 Prozent bestehen aus wiederverwertbaren Stoffen, die im Stoffkreislauf verbleiben. Die größte Abfallmenge gibt es unverändert beim Strauchschnitt mit fast 140 Kilo pro Einwohner. Bei Eisen und Altmetall gab es einen deutlichen Rückgang der Sammelmenge von rund 20 Prozent. Damit fehlen dem GV Erlöse, die aber die Abfallgebühren stützen.

16 Sammelzentren: „Auf die richtige Karte gesetzt“

Eine deutliche Steigerung der Sammelmenge gab es bei Altspeiseöl- und fett, was der GV als Zeichen für ein „immer stärker ausgeprägtes Umweltbewusstsein der Bewohnerinnen und Bewohner im Bezirk“ wertet. Bewährt habe sich in diesem Zusammenhang der Einsatz des „NÖLI“, einem Sammelbehälter den die Umweltverbände zur Verfügung stellen.

Über die Hälfte des Mülls findet Eingang in die Wertstoffsammelzentren. Am stärksten frequentiert unter den 16 Abgabestellen in den Gemeinden ist jene in Langenlois mit rund 41.000 Besuchen. „Mit unserer Dichte an Sammelzentren sind wir ein Vorreiter in Niederösterreich. Damit haben wir auf die richtige Karte gesetzt, um den Bürgerinnen und Bürgern das richtige Entsorgen so leicht wie möglich zu machen“, freut sich GV-Obmann Anton Pfeifer.

Die Abfallmenge ging 2022 zurück. Foto: GV Krems

