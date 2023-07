Bezirk Krems stand beim Frühjahrsputz am Siegerstockerl

Setzt man die Zahl der freiwilligen Helfer in Relation zur Anzahl der Bezirksbewohner, befindet sich der Bezirk Krems auf dem NÖ Siegerpodest.

Einsatz muss gewürdigt werden

Ein starkes Zeichen setzten zahlreiche Freiwillige von März bis Mai mit ihrer Teilnahme an einer der 53 Frühjahrsputzaktionen im Bezirk Krems. Jetzt gab es für einige von ihnen ein kleine Belohnung durch den Gemeindeverband für Umweltschutz (GV Krems). „Wir sind sehr stolz, dass Jahr für Jahr so viele Menschen sich Zeit nehmen und weggeworfenen Abfall einsammeln“ lobt GV-Obmann Anton Pfeifer die Bereitschaft der Menschen. „Diesen Einsatz kann man nicht oft genug ins Scheinwerferlicht stellen!“, so Anton Pfeifer, Obmann des GV Krems.

3.800 Handschuhe, 2.000 Müllsäcke

Der Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz unterstützt die Sammelaktionen seit ihrem ersten Durchlauf im Jahr 2006 mit Warnwesten, Handschuhen, Sammelsäcken und übernimmt natürlich die Entsorgungskosten. Die orange Ausgabe-Bilanz des diesjährigen Frühjahrsputzes kann sich sehen lassen: 2.000 Müllsäcke, 1.900 Handschuh-Paare und 750 Warnwesten. GV-Geschäftsführer Gerhard Wildpert: „Der Frühjahrsputz ist für uns zu einem fixen Programmpunkt im Jahresverlauf geworden.“ Die gute Akzeptanz in der Bevölkerung schlage sich Jahr für Jahr in den Teilnehmerzahlen nieder.

Aktionen leider „ohne Ablaufdatum“

„Viele fleißige Menschen kümmern sich um die Dummheiten von einigen wenigen“, ärgert sich Wildpert, dass die Sammelaktion überhaupt nötig sind. „Zwar haben die Wertstoffsammelzentren eine Verbesserung gebracht, aber Leute, die ihren Abfall nach wie vor rücksichtslos in der Gegend entsorgen, gibt es noch immer. Deswegen bezweifle ich, dass die Frühjahrsputz-Aktion bald ein Ablaufdatum haben wird!“

Bäume und Gutscheine verlost

„Wer einen Baum pflanzt, der wird den Himmel gewinnen“, heißt es in einem Sprichwort von Konfuzius. Den Himmel gab es zwar nicht beim heurigen Frühjahrsputz zu gewinnen, aber Bio-Bäumchen der Aktion „Natur im Garten“. Über diese und jeweils 20 Euro „So schmeckt NÖ“-Gutscheine freuten sich heuer vier Frühjahrsputz-Aktionen: jene der Kleingruppenschule Langenlois, die Familie Giel aus Kammern, die Familie Friedrich aus Schiltern und Katharina Bosch aus Gföhl. „Mit dem Pflanzen der Bäumchen kann man die Wellnesskur, die man der Natur durch das Einsammeln des Abfalls zugute kommen ließ, noch verstärken!“, ist sich Abfallberater Günter Weixelbaum sicher.

Freude in der Kleingruppenschule Langenlois: Obmann Anton Pfeifer, Doris Aschauer, Lara Hutter, davor Linus Heidinger, Manuel Binder, Benjamin Gschandtner, davor, Gabriel Verra, Astrid Mayr (von links). Foto: GV Krems

In der Familie Giel haben die beiden Töchter mit Freundin beim Frühjahrsputz mitgemacht: Obmann Anton Pfeifer mit Anna Giel, Pia Eisenbock und Elisabeth Giel (von links). Foto: GV Krems