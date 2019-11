Die Stadt bekommt einen Historikerbeirat, das ist nach dem einstimmigen Beschluss durch den Gemeinderat fix. Wie berichtet, soll sich das Gremium mit belasteten Straßennamen, dem Ehrenbürgerverzeichnis und Ehrengräbern beschäftigen. Der Beirat wird zweimal jährlich tagen und Maßnahmenvorschläge für den Gemeinderat liefern.

Die Aufarbeitung der eigenen Historie lief in Krems in der jüngsten Vergangenheit nicht ideal. Erst zu Allerheiligen brachte eine Kranzniederlegung am Grab des Antisemiten Franz-Xaver Kießling der Stadt Krems Kritik ein. „Die Einsetzung des Historikerbeirats ist deswegen schwerstens zu begrüßen“, sagt etwa KLS-Gemeinderat Nikolaus Lackner. Auch bei FPÖ-Stadträtin Susanne Rosenkranz findet die Einsetzung des Gremiums Zustimmung. Sie plädiert für eine Aufarbeitung der „Russenbesetzung, Faschismusdiktatur und jeglicher Menschenrechtsverletzungen“.

Mahnend reagierte ihr Parteikollege Gemeinderat Werner Friedl. Heute sei es leicht, die Dinge der Zeit von 1934 bis 1945 zu beurteilen. „Es würde uns nicht gut anstehen, den Zeigefinger zu erheben. Die Philosophie spricht vom Zeitgeist.“