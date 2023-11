Gemeinde warnt Bewohner: „Fäkalkeime im Trinkwasser!“

Mindestens drei Minuten wallend kochen müssen die Bewohner von Baumgarten gerade ihr Trinkwasser. Der Grund: Im Hochbehälter und im Ortsnetz von Baumgarten wurden geringe Spuren von Fäkalkeimen gefunden.

Stadtgemeinde reagierte mit Warnung

Das von der Gemeinde beauftragte Untersuchungslabor hatte am Montag über die Probleme informiert, im Rathaus wurden umgehend alle Schritte zur Information der Bürger in die Wege geleitet, wie Amtsleiter Emmerich Gattinger berichtet: „Wir haben die Bürger über das Internet informiert und noch am Montag ein Infoschreiben an alle Bewohner Baumgartens verteilt. Wir ersuchen die Bürger, das Wasser sicherheitshalber nur im abgekochten Zustand zu verwenden!“

Nach Ursache wird derzeit noch gesucht

Der Grund für das Problem werde gerade evaluiert, so Gattinger kurz vor Redaktionsschluss der NÖN: „Wir wissen noch nicht genau, wo die Ursache liegt. Über die genauen Maßnahmen zur Behebung des Problems kann ich deshalb auch noch nichts sagen, nur so viel: Wir werden gleich morgen mit den Arbeiten starten und arbeiten mit Hochdruck daran, das Problem rasch zu beheben. Wie lange das Wasser abgekocht werden muss, ist noch nicht klar, das hängt vom Schaden ab. Wir werden die Bürger aber laufend informieren.“