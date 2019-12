Turbulente Tage haben die Langenloiser Schulschwestern und ihr 22-jähriger Schützling Ziaulrahman Zaland, ein Flüchtling aus Afghanistan, hinter sich. Nachdem dessen Abschiebung am Dienstag in letzter Minute verhindert werden konnte, gibt es jetzt Hoffnung, dass das nicht nur ein kurzzeitiger Aufschub war. Wir hatten berichtet:

„Die Anspannung besteht nach wie vor“, meint Schwester Hildegund Kammerhofer, ehemalige Schulleiterin und jetzt in der Betreuung „Zias“ engagiert. „Alles wird nun nochmals geprüft, aber es gibt eine gewisse Unsicherheit.“ Die Gefahrenlage in der Heimat des jungen Mannes müsse jedenfalls neu bewertet werden. „Wir hoffen, dass die Sache nicht nur ein Aufschub war“, hält Sr. Hildegund den vorbildlichen Schüler für gut geeignet, sich im Sozialbereich zu betätigen.

„Wir haben als Christen gehandelt.“Schwester Hildegund Kammerhofer von den Schulschwestern Langenlois

Trotz traumatischer Ereignisse zu Hause – seine fünf Geschwister sind in ihrem Heimatland gerade erneut auf der Flucht – zeichne er sich durch sein Verhalten aus: „Er denkt europäisch, und er wäre vor allem gut geeignet für einen Sozialberuf.“

Überhaupt, so die Ordensfrau, sei Zia „ein Glücksfall“, total gut integriert. „Daher haben ja die Mitschüler am vergangenen Montag spontan die Initiative für ihn ergriffen! Er ist einer von ihnen.“

Martin Kalchhauser, Johann Lechner „Wir für Zia“: Die Rückkehr des Flüchtlings nach Langenlois wurde von den Schülerinnen und den Proponenten der Flüchtlingshilfe Langenlois (vorne: die Grün-Mandatarinnen Brigitte Reiter und Anita Stemberger-Chabek, Charlotte Ennser, Wolfgang Almstädter, Stadtchef Harald Leopold) gefeiert.

Bis Mitte Juni wird der Afghane nun noch die FSB (Fachschule für soziale Berufe) in Langenlois besuchen. Danach ist ein mögliches Ziel eine Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung durch Anschluss einer zweijährigen Fachausbildung. Hildegund ist sicher: „Er wäre bestens geeignet!“ Persönlich zeichne sich ihr Schützling durch hohe Toleranz aus, obwohl er gläubiger Muslim sei. „Er schätzt uns!“

Am Mittwoch dieser Woche wird es übrigens drei Jahre, dass der junge Mann in Langenlois gelandet ist. Am 18. Dezember 2016 sei er im Ordenshaus angekommen, wo man damals dem Aufruf der Regierung nachgekommen sei, Flüchtlingen eine Bleibe zu bieten. „Wir sind dem Aufruf gefolgt und haben als Christen gehandelt“, ist Schwester Hildegund nach wie vor überzeugt, das Richtige getan zu haben – auch wenn man jetzt gelegentlich dafür gescholten werde.

Weg nach Hause wäre ein „Weg in den Tod“

Kein Verständnis hat sie für die (politische) Entrüstung einiger, die die Schulschwestern dafür kritisieren, dass sie sich auf humanitärem Gebiet einbringen. „Es ist um sein Leben gegangen – und es geht nach wie vor um sein Leben! Wenn man Zia heimschickt, schickt man ihn in den Tod. Wir werden ihn daher weiter begleiten und schützen.“

An die Polizeiaktion am vorvergangenen Samstag (7. Dezember) denkt sie nicht gerne zurück. „Die Polizisten mussten ihrem Auftrag nachkommen“, zeigt sie Verständnis dafür, dass die Beamten den Mann ins Schubhaft-Gefängnis in der Roßauer Kaserne bringen mussten. Über die heimischen Kräfte (der Polizeiinspektion Langenlois) verliert sie kein böses Wort; die hinzugezogenen hätten sich mitunter im Ton vergriffen.

Nach kurzer Flucht – Zia war in Panik aus dem Gebäude gelaufen und auf ein Flachdach geklettert – habe sie ihn überreden können, mitzufahren, schildert Schwester Hildegund.

Nach zwei Nächten in Wien und unzähligen Interventionen konnte einen Tag vor dem einschlägigen Beschluss des Nationalrates, dass Flüchtlinge in Ausbildung diese vor dem Abschub abschließen können, erreicht werden, dass Zia wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Jetzt muss er sich regelmäßig auf der Polizeiinspektion Langenlois melden und darf in seiner mittlerweile gewohnten Umgebung bleiben.