Dreifach-Gold für Kremser Senioren-Chefin Gertrude Boyer

Geehrte und ihre Gratulanten: Adolf Piliater (Ehrenzeichen in Silber des SB NÖ), ÖVP-Stadtparteiobmann Martin Sedelmaier, SB-Landesobmann Herbert Nowohradsky, SB-Krems-Ehrenobfrau Gertrude Boyer (erhielt auch das Ehrenzeichen der ÖVP NÖ in Gold und das Ehrenzeichen des SB NÖ in Gold), Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner, SB-Bezirksobmann Armin Sonnauer und Obmann Josef Edlinger (von links).

Foto: Martin Kalchhauser