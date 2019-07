„Bei der Abschiedsfeier haben einige Kinder und Lehrer geweint. Da wir ein sehr gutes Team waren, war das sehr, sehr rührend und wunderschön für mich“, zeigte sich Eva Brandstetter (62) bewegt. Die Direktorin der Volksschule Krems-Rehberg geht mit 31. August in den Ruhestand.

Dankesworte zum Abschied sprachen ihre Kolleginnen Brigitte Brandestetter und Petra Koller, Schulqualitätsmanager Fritz Laschober und Bildungsstadträtin Sonja Hockauf-Bartaschek. Als Abschiedsgeschenk erhielt die scheidende Direktorin eine Gartenbank, auf der sie in ihrem Zuhause in Furth die Seele baumeln lassen kann. In der Pension freut sich die gebürtige Kremserin nicht nur auf ihren Garten, sondern vor allem auch darauf, mehr Zeit für ihre vier Enkelkinder zu haben.

Brandstetter hat 24 Jahre lang an der Volksschule Krems-Rehberg unterrichtet und ist seit zehn Jahren Direktorin. Ihre Nachfolgerin wird Daniela Ebner, die Schulleiterin der Volksschule Krems-Hafnerplatz. Ebner wird ab 1. September mit der Leitung der Volksschule Krems-Rehberg mitbetraut.