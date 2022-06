High-Tech für Florianis: Neue FF-Autos treffen demnächst ein

Die Pandemie riss durch ausgefallene Feuerwehrfeste Löcher in die Budgets der Wehren. Nun wird wieder investiert: 2021 wurden Förderanträge für vier neue FF-Fahrzeuge eingereicht und bewilligt. Die größte Anschaffung erfolgt in der zweitgrößten Feuerwehr des Abschnitts: Die FF Wolfshoferamt bestellte ein neues Hilfeleistungsfahrzeug HLF3 mit 410 PS und einem 4.000-Liter-Wassertank.

„T-Way“-Fahrgestell neu in Österreich und Deutschland

Das neue HLF3 wird in Österreich und Deutschland erst das zweite Fahrzeug sein, das mit dem Fahrgestell „T-Way“ aus dem Hause IVECO unterwegs sein wird. Auf das Fahrgestell wird ein „Alufire 3“-Tanklöschfahrzeug von der Firma Magirus Lohr GmbH in Premstätten bei Graz aufgebaut. Das neue Allrad-Tanklöschfahrzeug wird mit einem hydraulischen Rettungssatz, einer Seilwinde, einem Stromerzeuger, einem Wasserwerfer und einem LED-Lichtmast der neuesten Generation ausgestattet sein.

Die Kosten belaufen sich auf rund 500.000 Euro (alle Angaben inklusive Steuer). Unterstützung kommt von der Marktgemeinde St. Leonhard/Hw., die rund 140.000 Euro übernimmt. Das Land NÖ hat eine Förderung von 80.000 Euro zugesichert. Das Fahrzeug wird bis Mitte 2023 ausgeliefert.

Neues Gerät auch in Krumau, Lichtenau und Peygarten

Die FF Krumau tauscht einen 25 Jahre alten VW-Bus durch ein neues Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) aus. Der Ford Transit bietet neun Kameraden Platz, hat 130 PS und ist mit einem erhöhten Fahrwerk und Differentialsperre ausgestattet. Die Kosten belaufen sich auf 58.000 Euro, wobei das Land NÖ 7.000 Euro und die Gemeinde Krumau 18.000 Euro zuschießen.

Auch die FF Lichtenau ersetzt ein 24 Jahre altes MTF durch einen Ford Transit. Investiert werden rund 60.000 Euro, vom Land NÖ kommen rund 7.000 Euro Förderung.

Die FF Peygarten modernisiert den Fuhrpark mit einem neuen MTF aus dem Hause MAN. Das neue Fahrzeug hat 180 PS, Allradantrieb und verfügt über eine Acht-Gang-Automatikschaltung. Es wird auch zur technischen Hilfeleistung ausgerüstet sein. Zu den Kosten wurden keine Angaben gemacht, das Land NÖ steuert 6.000 Euro bei.

Die Fahrzeuge für Krumau, Lichtenau und Peygarten werden demnächst ausgeliefert. 2022 werden weitere Investitionen in den Fuhrpark auf Schiene gebracht – unter anderem in den Wehren von Wilhalm und Loiwein. Der FF-Abschnitt Gföhl umfasst 35 Feuerwehren, die mit fast 80 Fahrzeugen in einem Einsatzgebiet von rund 310 Quadratkilometern für Sicherheit sorgen.

