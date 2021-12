Leistungsabzeichnen: Fünfmal Gold für FF-Jugend

Die Jugendarbeit der heimischen Feuerwehren trägt Früchte: Die Jung-Florianis zeigen immer wieder mit tollen Ergebnissen bei Leistungsabzeichen, Prüfungen und Bewerben auf.

Drei Mitglieder der „Feuer-Kids“, der gemeinsamen Feuerwehrjugend der FF Eisengraben, Gföhl, Jaidhof und Seeb, traten vor Kurzem zum Leistungsabzeichen in Gold an.

Die 14- bis 16-jährigen Teilnehmer mussten ihr Können und Fachwissen in sechs Stationen unter Beweis stellen: Neben einer 60-Meter-Hindernisbahn galt es unter anderem auch, einfache Funksprüche zu führen, Sirenensignale zu erkennen, Geräte eines Brand- und technischen Einsatzes zuzuordnen und einen verunfallten Radfahrer zu retten. Auch Erste Hilfe und ein schriftlicher Test waren Teil der Prüfung.

Jakob Berner errang den hervorragenden 9. Platz, Samuel Hofbauer wurde 30 (beide FF Eisengraben). Gabriel Strasser (FF Seeb) erreichte den 15. Platz. In Summe traten 80 Kandidaten aus ganz NÖ zum goldenen Leistungsabzeichen an. Die drei Jung-Florianis werden im kommenden Jahr in den aktiven Dienst ihrer Heimat-Feuerwehren gestellt.

Auch zweimal Gold für die Feuerwehr Lichtenau

Auch von der FF-Jugend Lichtenau traten zwei Kandidaten zur Prüfung für das Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichen an: Florian Fichtinger aus Attenreith und Robin Schnait aus Taubitz errangen ihre „Goldene“ nach einem zweistündigen Prüfungsmarathon.

Das Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichen in Gold ist die letzte und höchste Prüfung in der Karriere der Feuerwehrjugend vor dem Aktivdienst in den Wehren.

„Sicher zu Wasser und am Land“: Wissen bewiesen

Weiters legten zwölf Mitglieder der Feuerwehrjugenden Lichtenau und Großmotten die Prüfung „Sicher zu Wasser und am Land“ ab.

Prüfungsthemen waren das Absichern einer Unfallstelle, die Knotenlehre, Erste Hilfe und das Benennen der Teile einer Feuerwehrzille. Diese Prüfung absolvierten Denise Gerstl, Fabian Florreither, Florian Stocker, Florian Fichtinger, Kilian Steinbacher, Ruven Ecker, Marcel Meneder, Lucas Allinger, Adrian Zeilinger, Hannah Rauscher sowie Theresa und Anna Steinhart.