Ein Feuerwerk an Attraktionen erwartet die Besucher der Innenstadt heuer. Verantwortlich zeichnet dafür das Stadtmarketing, das sich bei der Erstellung des Adventprogramms selbst übertroffen hat.

Die offizielle Eröffnung erfolgte am Dienstag, 8. Dezember, mit dem Besuch des Nikolaus, der am Täglichen Markt seine Geschenke an die Kinder übergab. Anerkennung für die Bemühungen Horst Bergers und seines Teams fanden die Aktivitäten beim Aufsichtsrats-Chef des Stadtmarketings, Erwin Krammer, und Sonja Hockauf-Bartaschek als Vertreterin der Kremser Kaufmannschaft.

Was Stadtmanager Horst Berger und sein Team für den heurigen Advent auf die Beine gestellt haben, kann sich sehen lassen. Abgesehen von neuen Schmuckelementen in der „schönsten Flaniermeile Niederösterreichs“ zwischen Steiner Tor und Simandlbrunnen gibt es eine Unzahl von Aktitiväten, die den Besuch des Zentrums und das Einkaufen hier schmackhaft machen.

Der Besuch des Kremser Weihnachtsmannes (Mo, Mi und Fr von 14 bis 17 Uhr, Sa von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr) ist ein wichtiger Fixpunkt für die kleinen Gäste. Die Turmbläser spielen immer donnerstags und freitags von 17 bis 17.30 Uhr am Täglichen Markt, samstags ertönen ihre weihnachtlichen Klänge zur selben Zeit beim Simandlbrunnen. Die Linzer Alphornbläser bringen am Samstag, 19. 12., von 13 bis 17 Uhr einen Hauch alpines Flair in die Fußgängerzone.

Jeden Mittwoch ist Christine Emberger mit den Kindern auf Spurensuche in Krems. Was kann Spannendes im Schein der Taschenlampe entdeckt werden? Natürlich wird auch manche Geschichte bei dieser Entdeckertour erzählt (Anmeldungen: krems@donau.com, 02732/ 82676, maximale Teilnehmerzahl: 12 Personen).

Ein besonderes Erlebnis bieten die Kremser Fiaker mit Fahrten durch die weihnachtliche Kremser Altstadt. Immer freitags und samstags fahren sie vom Steiner Tor los. Am Weihnachtstag (24. 12.) stehen die Kutscher von 11 bis 15 Uhr bereit. Eine Fahrt kostet 30 Euro.

Profi-Artistin Maria Gschwandtner verwandelt sich in einen leuchtenden Engel auf Stelzen und stolziert an den Freitagen von 16 bis 18 Uhr durch die FuZo. Schnellzeichner Sami Al-Deek zeichnet am Freitag, 18. 12., ab 14 Uhr Weihnachtsporträts. Mitarbeiter des Stadtmarketings drehen gemeinsam mit den kleinsten Besuchern an den Donnerstagen (16 bis 17 Uhr) am Täglichen Markt am Advent-Glücksrad.

Die zahlreichen Angebote auf einen Klick findet man auf der Homepage krems.info !