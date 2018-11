Die Adventszeit steht vor der Tür und in Grafenegg breitet sich beim Grafenegger Advent und den beiden Weihnachtskonzerten mit dem Tonkünstler-Orchester festliche Stimmung aus. Am 8. und 9. Dezember präsentieren die Musiker jeweils um 19 Uhr ein glanzvolles Programm im Auditorium. Dirigiert werden sie von dem jungen Ausnahmetalent Patrick Hahn, als Gäste hat das Orchester die Sopranistin Chen Reiss, die Mezzosopranistin Kate Lindsey und den Trompeter Håkan Hardenberger eingeladen.

In einer eigens für Grafenegg zusammengestellten Suite werden Chen Reiss und Kate Lindsey die schönsten Passagen aus Engelbert Humperdincks Märchenspiel «Hänsel und Gretel» zum Besten geben. Håkan Hardenberger ist als Solist in Joseph Haydns Trompetenkonzert in Es-Dur zu hören, außerdem stehen die Ouvertüre zur Oper «Der Alchymist» von Louis Spohr und HK Grubers «3 MOB Pieces» für Solo-Trompete und kleines Orchester auf dem Programm. Die Konzertkarten berechtigen zudem zum Eintritt des Grafenegger Advents am Konzerttag.

Den letzten musikalischen Höhepunkt des Jahres bildet das Silvesterkonzert der Tonkünstler in Grafenegg am 31. Dezember um 18.30 Uhr. Zusammen mit Bariton Manuel Walser feiert das Orchester glamourös den Jahresabschluss. Alfred Eschwé dirigiert ein musikalisches Feuerwerk aus Oper und Operette, um das Jahr 2018 schwungvoll ausklingen zu lassen.

Das festliche Flair des Schlossareals bildet den Rahmen für einen der schönsten Adventmärkte Österreichs. Traditionelle Handwerksstuben und ein reiches Angebot an hochwertigem Kunsthandwerk laden zum Flanieren durch Schloss und Schlosspark ein.