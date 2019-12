Ein Polizeieinsatz in der Samstagnacht ließ in Haindorf die Nachbarn aufhorchen und war für die Bewohner des Klosters der Schulschwestern ein Schock ( wir hatten berichtet, siehe hier und unten): Insgesamt sieben Polizisten (mit Hund) standen vor der Tür, wiesen einen Durchsuchungsauftrag des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) vor, durchsuchten den Klausurbereich des Klosters und nahmen den afghanischen Flüchtling Ziaulrahman Zaland (22) fest.

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde er in den Flieger Richtung Heimat gesetzt (falls nach Redaktionsschluss kein Wunder geschah ...).

privat War ein Schüler der Fachschule der Schulschwestern: Ziaulrahman Zaland (22).

„Zia“, wie ihn die Schulschwestern nannten, besuchte seit 2017 die Fachschule, bewohnte das klösterliche Gästezimmer und hätte im Juni 2020 seinen Schul- und Lehrabschluss gemacht.

Aus seiner Heimat geflohen war er, weil er beim Militär gearbeitet und mit den Taliban in Konflikt geraten war. Sein Asylantrag in Österreich war in letzter Instanz vom Verwaltungsgerichtshof negativ beschieden worden.

Am Montag versuchte man noch, die Abschiebung irgendwie zu stoppen, es gab Solidaritätsbekundungen auf der Straße und in den sozialen Medien. „Gerade jetzt, wo auf Regierungsebene Bewegung in die Asylwerber-Lehrlingsfrage kommt, wird der Advent- und Hausfrieden unserer Schulschwestern auf diese Weise gestört. Dieses Vorgehen sieht nach einer Justament-Maßnahme im letztmöglichen Zeitfenster aus. Das ist einfach beschämend!“, kommentiert Grünen-Stadträtin Brigitte Reiter die „Advent-Aktion“.

