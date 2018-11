Doss und Comploi haben laut einer Ausendung sechs Monate an den sieben Figurengruppen gearbeitet, die 2,4 Meter hoch sind. Die 2009 geschaffene Krippe ist mehr als acht Meter breit. Sie wird erstmals in Österreich zu sehen sein.

"Mir ist es ein Anliegen, die Besucher unseres Adventlichen Zaubers mit dieser Krippe einzuladen, innezuhalten und sich mit dem Geheimnis der Menschwerdung Gottes auseinanderzusetzen", so Abt Columban. Thomas Comploi verlegt alljährlich am Beginn der Adventzeit seine Werkstatt nach Göttweig und gewährt den Besuchern Einblicke in seine Arbeit.