Es weihnachtet schon (sehr) bald

Der warme Glanz festlicher Beleuchtung, der Duft von Zimt und Glühwein liegt in der Luft, und die Menschen kommen zusammen, um die schönsten Traditionen der Adventszeit zu zelebrieren: Die Adventmärkte im Bezirk Krems lassen ihre Besucher in die festliche Atmosphäre eintauchen.

Jaidhofer Advent

Im Hof und in den Innenräumen präsentieren Aussteller neben traditionellem und modernem Kunsthandwerk auch Produkte aus der Region. Für das leibliche Wohl ist mit Schmankerln aus dem Waldviertel und einer Mittelalter-Küche bestens gesorgt. Die Schlossgemeinschaft und die Feuerwehr verwöhnen mit Kaffee und Kuchen. Ein abwechslungsreiches Musikprogramm sowie Kutschenfahrten für die Kinder und der Besuch des Weinkellers runden den Aufenthalt am Jaidhofer Advent ab. „Wichtig ist uns, den Vereinen der Region die Möglichkeiten zu bieten, sich über den Adventmarkt zu finanzieren. Das sorgt nicht nur für Regionalität, sondern auch Vielfalt in den Produkten“, so Organisator Amandus Kostler. „Der Punsch darf nicht bei jedem Stand gleich schmecken, und die Suppen sollen nicht aus der Dose kommen, sondern selbst abgeschmeckt werden“, ist Kostler, sowie wie jährlich 5.000 Gäste von diesem authentischen Konzept überzeugt. Eröffnet wird am Samstag mit einem Adventkonzert von Romy Mayer.

Wann? 2. Dezember, ab 11 Uhr und 3. Dezember, ab 10.30 Uhr.

Der bekannte Jaidhofer Advent findet immer am ersten Adventwochenende im wunderschönen Ambiente des Schlosses statt. Foto: Foto: privat

Grafenegg Advent

Seit bald einem halben Jahrhundert weckt der Advent in Grafenegg die Vorfreude auf Weihnachten. Das einmalige Ambiente des Schlosses und des festlich beleuchteten Parks bilden den Rahmen für einen der schönsten Weihnachtsmärkte Österreichs, der mit seinem kulturellen Angebot auf die Weihnachtszeit einstimmt. Bei Kindern steht vor allem das abwechslungsreiche Familienprogramm hoch im Kurs. Der Markt besticht mit einer reichen Auswahl an erlesenem Kunsthandwerk und im „So schmeckt Niederösterreich“ - Schmankerldorf erwarten Sie regionale Köstlichkeiten. Das Rahmenprogramm bilden mehrere Weihnachtskonzerte. Man bemüht sich hier besonders um Nachhaltigkeit: Grafenegg ist als Green Location zertifiziert und heuer wurde das Event sogar bei nachhaltiggewinnen.at eingereicht.

Wann? 7. Dezember bis 10. Dezember.

Wachauer Advent

In den romantischen Innenhöfen von Schloss Dürnstein bietet einen zauberhaften Rahmen für den Wachauer Advent: Die idyllische Burgruine funkelnd im Hintergrund, die Donau liegt den Besuchern zu Füßen, das Stift in Sichtweite. Zum siebenten Mal bereits versetzt allein die eindrucksvolle Kulisse die Besucher des Wachauer Advent im Schloss Dürnstein in beste vorweihnachtliche Stimmung.

Aber nicht nur das Umfeld ist beeindruckend, auch das kulinarische und handwerkliche Angebot überzeugt. Besonderes Highlight sind romantische Kutschenfahrten im Fiaker, die an allen Tagen zwischen 14 und 18 Uhr angeboten werden. Auch in Dürnstein legt man großen Wert auf Nachhaltigkeit, wurde der Wachauer Advent in diesem Jahr sogar erstmals als Green Event mit dem Zertifikat 'Sauberhafte Feste' ausgewiesen. Die Glühweine und Punsche werden traditionell vor Ort hergestellt, wobei die Zutaten für den Marillenpunsch aus den eigenen Gärten in Dürnstein stammen. Wichtig ist den Veranstaltern hochwertige Produkte zu gewährleisten und auch „die Preiserhöhungen werden im Vergleich zum Jahr 2022 minimal ausfallen“, so Claudia Altrichter.

Wann? 2. und 3., 8., 9. und 10. sowie 16. und 17. Dezember.

Kittenberger Weihnachtszauber

Wenn sich das Jahr langsam seinem Ende zuneigt, legt sich ein besonderer Zauber über die Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois. 50 Themengärten verwandeln sich in ein strahlendes Weihnachtswunderland mit hunderten Deko-Inspirationen, außergewöhnlichen Fotopoints, erlebnisreichem Unterhaltungsprogramm, unzähligen Geschenkideen und feiner Advent-Kulinarik – ganz anders als ein klassischer Adventmarkt. Besonderes Jubiläum – der Adventzauber im Garten findet dieses Jahr bereits zum 20. Mal statt und überrascht mit vielen neuen Deko-Highlights.

Wann? Täglich, 2. November bis 7. Jänner, 11.30 – 19 Uhr.

Die Termine zu vielen weiteren Adventmärkten in der Region und darüber hinaus gibt es unter www.noen.at.