Die Vorweihnachtszeit in der Kremser Innenstadt geht zumindest ein weiteres Jahr in ihrer altbewährten Form über die Bühne. Entgegen erster Überlegungen des Stadtmarketings, die Glühweinstände auf einem Markt am Dreifaltigkeitsplatz zu konzentrieren, ist in einer gemeinsamen Sitzung mit den Vereinen und gemeinnützigen Organisationen nun entschieden worden, weiter beim Konzept der „Glühweinmeile“ in der Fußgängerzone zu bleiben. Zuvor hatten einige Funktionäre die „Übersiedlungspläne“ mit Skepsis kommentiert (die NÖN berichtete).

„Es gab ein klares Commitment der Vereine, dass sie in der Stadt bleiben wollen“, berichtet Stadtmarketing-Geschäftsführer Horst Berger, der aber gut damit leben kann, dass die Stakeholder nicht für seine Idee empfänglich waren. „Der Wechsel auf den Dreifaltigkeitsplatz hätte eine Menge gekostet. Man hätte den Platz bespielen und die Infrastruktur herrichten müssen.“ Zudem hätte es auch ein Platzproblem wegen des Bauernmarktes, der im Dezember auf dem Dreifaltigkeitsplatz stattfindet, gegeben.

Berger möchte nun zumindest einige Neuerungen im bekannten Rahmen umsetzen. Der Adventmarkt soll sich dieses Mal vom Südtirolerplatz bis zum Simandlbrunnen ziehen und auch Handwerksstände beherbergen. Außerdem hätten die Vereine zugesagt, mehr Varietät in ihr Angebot zu bringen. Zudem wird es einheitliche Häferl und Öffnungszeiten geben und eine zentrale Waschstation zur Verfügung stehen. Bergers großer Wunsch für die Zukunft: ein großer Adventmarkt rund um den Springbrunnen im Stadtpark.