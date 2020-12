Gleich nach dem Ende des Lockdowns am 7. Dezember lädt eine bunte Vielfalt an Angeboten schau- und kauflustige Menschen in die Fußgängerzone zwischen Steinertor und Simandlbrunnen samt ihren Seitengassen schau- und kauflustige Menschen ein.

Altstadt im Weihnachtsflair

Das Stadtmarketing hat gemeinsam mit den Betrieben eine Reihe von Angeboten auf die Beine gestellt, die einen Besuch in Krems zu einer verlockenden Sache werden lassen. Bürgermeister Reinhard Resch „Die Umstände sind heuer denkbar ungünstig, und die Zeit ist sehr herausfordernd. Dennoch wird es auch heuer möglich sein, die weihnachtliche Altstadt zu erleben.“ Vizebürgermeister Erwin Krammer ergänzt: „Gerade jetzt ist es wichtig, in der Region zu kaufen. Die Corona-Vorgaben werden dabei genau umgesetzt und machen des Open-Air Shopping sicher.“

Nikolaus und Weihnachtsmann

Der Nikolaus wird am Dienstag, 8. Dezember, um 16 Uhr in die Landstraße kommen. Der Kremser Weihnachtsmann kommt jeden Montag, Mittwoch und Freitag von 14 bis 17 Uhr in die Fußgängerzone, samstags ist er von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr unterwegs, am 24. Dezember von 10 bis 13 Uhr. Die Turmbläser spielen immer donnerstags und freitags von 17 bis 17.30 Uhr am Täglichen Markt, samstags (18. und 19. 12.) ertönen ihre weihnachtlichen Klänge von 17 bis 17.30 Uhr beim Simandlbrunnen.

Kinderführungen & Volksmusik

Immer am Mittwoch begrüßt Christine Emberger die kleinen Gäste bei Kinderführungen (Anmeldung: krems@donau.com oder 02732/82676), In Kooperation mit der NÖ Volkskultur spielen an zwei Freitagen von 16 bis 17 Uhr Ensembles am Täglichen Markt auf: am 11. 12. der Familiengesang Knöpfl, am 18. 12. das Ensemble „Vokalverschnitt“. Die Linzer Alphornbläser sind am Samstag, 19. 12., von 13 bis 17 Uhr im Kremser Zentrum unterwegs.

Reihenweise bunte Attraktionen

Fahrten mit den Kremser Fiakern können Gäste an Freitagen und Samstagen (jeweils 14 bis 18 Uhr) sowie am 24. Dezember (11 bis 15 Uhr) unternehmen. Start ist beim Steiner Tor. Eine 20-minütige Kutschen-Rundfahrt kostet 30 Euro. In einen leuchtender Engel auf Stelzen verwandelt sich Maria Gschwandtner (Supertalent Teilnehmerin und Profi-Artistin) an zwei Freitagen (11. und 18. 12., jeweils 16 bis 18 Uhr). Schnellzeichner Sami Al-Deek zeichnet am Freitag, 18. 12., ab 14 Uhr in der Fußgängerzone, und beim Glücksrad des Stadtmarketings am Täglichen Markt gibt es attraktive Preise zu gewinnen.

Längste Weihnachtsgalerie

Weitere Attraktionen sind das Einpack-Service zweier fescher "Christkindln" an den Freitagen (13 bis 18 Uhr) in der Oberen Landstraße 7 sowie die „Hopes & Dreams Passage“ neben der Konditorei Hagmann, wo man seine Wünsche aufschreiben kann, die zu Silvester als Konfetti in den Kremser Nachthimmel gestreut werden. 24 Schaufenster in der Kremser Fußgängerzone werden zu einem wunderbaren Adventkalender und zur längsten Weihnachtsgalerie Österreichs umfunktioniert.

