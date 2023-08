Gföhleramt: „Winkler-Wirt“ sagt nach 136 Jahren Adieu

Die Geschichte des Gasthauses im Gföhleramt Nummer 92 reicht bis ins Jahr 1887 zurück, als die „Branntweinstube Hoßmann“ eröffnet wurde. Von 1929 bis 1954 war das Anwesen im Besitz von Agnes Groß, bis es 1955 Franz Winkler sen. erwarb.

Tanzcafé startete an einem Freitag, 13.

Er führte es gemeinsam mit seiner Frau Johanna bis 1986. In diesem Jahr wurde der Betrieb an den Sohn Franz übergeben, der es mit Unterstützung seiner Gattin Christine 1988 um einen 120 Quadratmeter großen Saal und das Tanzcafé „TaCa“ erweiterte. Das „TaCa“ wurde an einem Freitag, dem 13. - nämlich am 13. Jänner 1989 - eröffnet, was in diesem Fall aber kein Unglück brachte - ganz im Gegenteil: Das Tanzcafé entwickelte sich zum wahren Publikumsmagneten.

Sowohl Franz als auch Christine Winkler erlernten den Lehrberuf des Kochs und Kellners und waren vor der Betriebsübernahme im Gföhleramt lange Zeit in der Gastronomie im In- und Ausland tätig. Christine absolvierte einige Praktika in Nordrhein-Westfalen und auf der Nordsee-Insel Baltrum in Deutschland. Gemeinsam waren Franz und Christine in Serfaus, Seefeld und in Kirchberg in Tirol auf Saison.

„TaCa“, Eislaufplatz und Kirtage waren einzigartig

Der „Winkler-Wirt“, wie Franz in der Bevölkerung genannt wird, war mit Gattin Christine Initiator zahlreicher Veranstaltungen: So wurde der Parkplatz vor dem Gasthaus mehrmals in einen Eislaufplatz verwandelt. In Erinnerung bleiben auch die legendären Kirtage im Gföhleramt, die am Gelände des Gasthofes abgehalten wurden. Unzählige Hochzeitsfeiern und Maskenbälle - unter anderem des SC Admira Gföhl - lockten Publikum in den Gföhlerwald.

Mit vergangenen Winnetou-Spielen sehr verbunden

Unter den prominentesten Gästen des Hauses im Gföhleramt befanden sich Hans Carl Artmann - H. C. Artmann, Michael Korth aber auch Mitglieder der Winnetou-Spiele-Ensembles vergangener Jahrzehnte, wie Anja Kruse und Old-Shatterhand-Darsteller Raimund Harmstorf. Die Winklers zeichneten fast zehn Jahre für die Gastronomie bei den Karl-May-Spielen auf der Freilichtbühne Gföhlerwald verantwortlich. Ebenso sorgten sie bei zahlreichen Gemeindeveranstaltungen und Festen in Gföhl für das kulinarische Wohl der Gäste.

Eierschwammerlsauce war Publikumshit

Zu den Highlights auf der Speisekarte des „Winkler-Wirts“ zählten das Wiener Schnitzel aus dem Schmalzpfandl, der Zwiebelrostbraten, gebackene Steinpilze und Semmelknödel mit er legendären Eierschwammerlsauce der Küchenchefin Christine.

Im Juli 2023 endete die Ära der Wirtsleute. Alle drei Kinder des Ehepaars schlugen andere Berufe ein, sodass kein Nachfolger für das Gasthaus aus der Familie gefunden werden konnte. Franz und Christine Winkler entschieden sich für den Verkauf des Anwesens. Ein fixer Käufer sei noch nicht gefunden. Die Wirtsleute selbst werden ihre Pension im neuen Haus in Gföhl verbringen. „Wir bedanken uns bei allen Gästen, die uns so lange die Treue gehalten haben“, so Franz und Christine unisono. Der größte Wunsch der Vollblut-Wirtsleute ist, gesund zu bleiben.