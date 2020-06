Barrierefreiheit ist ein Gut, um das Rollstuhlfahrer vielerorts lange kämpfen mussten. Dabei ist es nicht immer die eigene Fahrspur, die Menschen mit Behinderungen unbedingt herbeisehnen. Ausreichend Platz auf den Gehsteigen würde in vielen Fällen schon genügen.

Am östlichen Zipfel der Unteren Landstraße ist der oft nicht gegeben. Diese Erfahrung macht ein Kremser, der seinen behinderten Sohn einmal pro Woche zum Spazieren in die Innenstadt ausführt, immer wieder. „Für ihn ist es aufregend, die Leute zu beobachten und das Treiben zu verfolgen“, erzählt der Mann, der lieber anonym bleiben möchte, warum er trotz der regelmäßig auftretenden Hindernisse immer noch den Slalom in der Unteren Landstraße in Kauf nimmt.

44 Zentimeter beträgt der Abstand zwischen der Parkbegrenzung und der Dachrinne an der engsten Stelle. Hier ist allerdings ein Halte- und Parkverbot verfügt. Leopold Rohrhofer, Leiter des Amts für Sicherheit und Ordnung am Magistrat, betont: „Die engste Stelle, an der unter Einhaltung der Fahrregeln ein Fahrzeug abgestellt werden darf, beträgt circa 80 Zentimeter.“ Für gewisse Rollstühle gibt es da trotzdem kein Durchkommen, vor allem wenn Autos nicht exakt in der vorgegebenen Fläche parken. Dann bleibt nur das Ausweichmanöver auf die Straße. „Auch Eltern mit Kinderwagen geht es so. Die Linierung ist zu großzügig gezogen, das gehört dringend geändert“, fordert der verärgerte Vater. Rohrhofer sieht das anders: „Die bestehende Einpflasterung zur Begrenzung der Stellplätze in der Unteren Landstraße ist als ausreichend zu beurteilen.“

Dem Vater des Rollstuhlfahrers, der auf seine Innenstadt-Rundfahrten auf keinen Fall verzichten will, reichte es Anfang Juni jedenfalls. Er erstattete im Alter von 63 Jahren das erste Mal in seinem Leben Anzeige bei der Polizei, weil ein Auto nicht innerhalb der vorgegebenen Fläche stand und ein Durchkommen unmöglich war.