Bezirksärztevertreterin: „So fahren wir das System an die Wand“

Werbung

Warum muss ich teilweise so lange auf einen Arzttermin warten? Numerisch haben wir die gleiche Anzahl an Medizinern wie vor einigen Jahren. „Es hat jedoch verschiedene Gründe, warum die medizinische Versorgung zunehmend in die Krise gerät“, beklagt Iris Solf-Thron, Bezirksärztevertreterin der Allgemeinmediziner, die Situation.

„Die Arbeitszeit wurde in vielen Bereichen massiv verkürzt. Früher war es oft normal, im Krankenhaus 60 bis 80 Stunden pro Woche zu arbeiten. Diese Generation geht jedoch nach und nach in Pension. Die nachkommenden Jungen achten nun mehr auf eine ausgewogene Work-Life-Balance. Zum Glück, denn früher hieß es noch ‚Arbeiten bis zum Umfallen’.“ Außerdem sei der Frauenanteil unter den Medizinern massiv gestiegen. „Davon befinden sich viele aufgrund der eigenen Familie nur in Teilzeit.“

Ein weiterer Faktor ist, dass die Bevölkerung stetig wächst und auch älter wird. „Die medizinischen Möglichkeiten verbessern sich erfreulicherweise ständig und werden bis ins hohe Alter voll ausgeschöpft.“

Außerdem habe sich in der Bevölkerung ein Bewusstsein für die eigene Gesundheit entwickelt. „Früher sind junge Menschen kaum zum Arzt gegangen. Heute nimmt man das umfassende Angebot wahr.“

Studienplätze müssen mehr werden, Bürokratie weniger

Als Spitze des das Gesundheitssystem vernichtenden Eisberges erkennt Solf-Thron den expandierenden bürokratischen Aufwand. „Die Zettelwirtschaft wird immer mehr – und das großteils völlig sinnbefreit!“ So berichtet die Allgemeinmedizinerin aus der eigenen Praxis: „Letzte Woche war etwa eine Dame hier, die benötigte für ihr Volksschulkind (!) eine Bestätigung vom Hausarzt, wenn das Kind mehr als vier Tage krank ist. Vollkommen absurd wenn das Wort einer Mutter hier nichts mehr zählt!“

Es zeige sich: Die Arbeit ist in den letzten Jahren explodiert, während die Arbeitszeiten der Mediziner und auch die Ausbildungsplätze reduziert wurden. Solf-Thron formuliert hier zwei klare Forderungen an die Politik: „Auf der einen Seite müssen dringend mehr Studienplätze für mehr Mediziner der Zukunft geschaffen werden. Auf der anderen muss der Bürokratie-Wahnsinn aufhören!“

Der Notwendigkeit dieser Maßnahmen ist man sich auf politischer Seite bewusst. „In Niederösterreich haben wir etwa Stipendien für angehende Medizinstudenten an Privatuniversitäten wie der DPU in Krems beschlossen“, erklärt Landtagsabgeordneter und ÖVP-Bezirksobmann Josef Edlinger. Es werde ein Teil der Kosten übernommen, wenn man sich zur Übernahme einer Landarztpraxis oder einer Stelle in einem Landesklinikum verpflichte. „Es ist jedoch auch ganz klar, dass wir das in Niederösterreich nicht alleine lösen können. Es ist dringend notwendig, bundesweit mehr Ausbildungsplätze zu schaffen, um eine medizinische Versorgungskrise noch rechtzeitig abwenden zu können.“

Laut Planstellen: kein Ärztemangel in Krems

„Als Österreichische Gesundheitskasse haben wir insgesamt 1.400 Ärzte in Niederösterreich unter Vertrag. Davon sind aktuell nur 21 Stellen unbesetzt“, berichtet Günter Steindl, Stadtrat in Gföhl (SPÖ) und Landesdirektor der ÖGK. „Im gesamten Bezirk Krems ist nur eine einzige Planstelle für Allgemeinmedizin, jene in Rohrendorf, nicht besetzt. Bei den Fachärzten ist seit zwei Jahren eine Kinderarzt-Stelle vakant.“

Das sind auf den ersten Blick keine dramatischen Zahlen. Wie jedoch Solf-Thron betont, nehme die Arbeit für jeden Einzelnen dieser Ärzte enorm zu, und die Wartezeiten der Patienten werden länger. Darüber ist sich auch die ÖGK im Klaren und strebt eine „sukzessive Vermehrung der Planstellen“ an.

Dem stehen, aus Sicht von Steindl, vor allem zwei Faktoren entgegen. Einerseits sieht man auch hier das Problem der fehlenden Studienplätze. Andererseits lege sich aber auch die Ärztekammer (Interessensvertretung der Mediziner) oftmals quer. „Diese haben die Möglichkeit, ein Veto gegen die Ausschreibung neuer Planstellen einzulegen, das oft genutzt wird.“ Mehr Personen pro Kassenstelle bedeute für die Mediziner, „dass sie sich den Kuchen teilen müssen“.

Zusammenfassend zeigt sich: Es ist höchste Zeit, mehr Geld in die Ausbildung unserer zukünftigen Ärztinnen und Ärzte zu investieren. Denn für das Mehr an Arbeit braucht es klarerweise ein Mehr an gut ausgebildeten Personen. „Und das besser früher als später!“, verleiht Solf-Thron ihrem Appell Dramatik. „Sonst „fahren wir unser Gesundheitssystem an die Wand!“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.