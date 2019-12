Weihnachtsfreude wird bei den Schulschwestern in Haindorf heuer wohl schwer aufkommen: Am Sonntag spätabends klopften insgesamt sieben Polizisten (mit Hund) an die Tür des Klosters. Aufgrund eines Durchsuchungsauftrags des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) hatten sie den afghanischen Flüchtling Ziaulrahman Zaland (22) festzunehmen.

Kurz vor dem Lehrabschluss ...

Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Rossauer Lände gebracht. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag soll er in einen Flieger Richtung Heimat gesetzt werden. "Zia", wie er von den Schulschwestern genannt wurde, befand sich seit August 2015 in Langenlois. Er hat schnell Deutsch gelernt, besuchte seit 2017 die Fachschule und bewohnte das klösterliche Gästezimmer. Sein Schulabschluss (Grundausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege) hätte auch einen Lehrabschluss als Bürokaufmann beinhaltet.

"Erschießen Sie mich bitte!"

Weil er in seinem Heimatland beim Militär gearbeitet und mit den Taliban in Konflikt geraten war, musste er fliehen. Sein Asylantrag in Österreich durchlief alle Instanzen, der negative Bescheid wurde letztendlich vom Verwaltungsgerichtshof bestätigt. „Er ist jetzt in Lebensgefahr“, sind sich die Schwestern sicher. Sein erster Satz, als er der Polizisten ansichtig wurde: „Erschießen Sie mich bitte ...“