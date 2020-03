Zu Handgreiflichkeiten kam es am Freitag, 13. März, beim Hofer-Markt in Krems-Stein, wie die Polizei bestätigte. Offenbar hatten zwei Kunden gegen Mittag dasselbe Objekt ihrer Begierde entdeckt und machten einander die Ware streitig.

Polizei musste kalmieren

Als die Situation aus dem Ruder zu laufen begann, wurde die Polizei zu Hilfe gerufen. Die Beamten konnten die Streithähne rasch trennen und die Situation deeskalieren. Es gab keine Verletzten. Ebenfalls bei einem Hofer-Markt, allerdings jenem in Langenlois, kam es am selben Tag zu einer Auseinandersetzung zwischen Kunden.

Streit um Einkaufswagerl

Objekt der Begierde war hier ein Einkaufswagerl. Weil alle besetzt waren, entspann sich sein Streit um ein frei werdendes Vehikel. Auch hier gab es Alarm bei der Polizei, die ebenfalls beruhigend eingriff und die Streithähne beruhigen konnte. Kein Wunder, dass einige Supermärkte eigene Securities einsetzten.

Security bei Märkten

Offenbar war von den Verantwortlichen die Situation richtig eingeschätzt und entsprechendes Personal angefordert worden. Sowohl vor den Hofer-Märkten in Krems als auch beim Interspar im Einkaufszentrum Mariandl hielten Wächter die Situation unter Beobachtung und konnten so offenbar weitere Auseinandersetzungen im Keim ersticken. Am Samstag wurden keine Vorfälle mehr bekannt.