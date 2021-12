Aggressiver Mann beschäftigte Polizei

Weil er einem Freund gegenüber seinen Selbstmord angekündigt hatte, wurde bei einem psychisch kranken Mann (40) aus Loosdorf am 18. Dezember gegen 16 Uhr die Polizei aktiv. Die Beamten fanden den wegen vergangener Gewaltdelikte in der Familie bereits amtsbekannten Mann in seinem Auto sitzend vor.

Die Aufforderung, auszusteigen, ignorierte der augenscheinlich Alkoholisierte. Auf den Hinweis „Sie brauchen ärztliche Hilfe!“ konterte er mit „Do hobt‘s es oba schen!“ Nachdem Verstärkung, unter anderem die schnelle Interventionsgruppe, eingetroffen war, holten die Beamten den an Depressionen leidenden Mann aus seinem VW-Bus, wobei dieser heftigen Widerstand leistete. In der Gürteltasche wurde ein Messer sichergestellt, weil sich der Renitente nicht beruhigte, wurden ihm letztlich Hand- und Fußfesseln angelegt. Bei der Nachschau im Auto fanden sich ein Sportbogen und mehrere Pfeile, die der Mann wegen eines bereits früher ausgesprochenen Waffenverbots nicht bei sich haben hätte dürfen.

Rahmenprogramm Anzeige Täglich von 10-16 Uhr Schloss Hof im Winter erleben

Schließlich wurde der psychisch Kranke vom Roten Kreuz in Begleitung eines Polizeibeamten in die Psychiatrie des Klinikums Tulln gebracht.