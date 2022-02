„Anti-Homo-Haus“ als Initialzündung für Politik

Für eine Welle der Entrüstung sorgte eine private Zimmervermietung in Aggsbach Markt, die sich offen als „Anti-Homo-Haus“ deklariert. Der Betreiber, Michael Hirschmann, verwehrt Homosexuellen den Zutritt – laut eigener Aussage aus „gesundheitlichen Gründen“. Auf der Website des „Arbeiter-Monteur-Quartiers“ in der Wachau-Gemeinde bezeichnet er „Homosexualität, Pädophilie und Gender-Ideologien“ als „Philosophien, die die seelische Gesundheit aller Betroffenen zerstören“. Die NÖN hatte in der Causa zuerst berichtet.

Der aufsehenerregende Fall, über den Tageszeitungen aus dem In- und Ausland, Fernsehen und Radio berichteten, sorgte für breite Forderungen nach einem umfassenderen Diskriminierungsschutz. Rechtlich gibt es aktuell nämlich keine Handhabe gegen den Vermieter. Lediglich im Berufsleben besteht ein gesetzlicher Schutz gegen Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Orientierung.

Der SPÖ-Nationalratsabgeordnete Mario Lindner kündigte am Montag an, diese Woche parlamentarisch Anfragen zu dem Thema einzubringen. Ein fertiger Gesetzesvorschlag sei bereits „beschlussfertig“ und könne noch im Februar auf Schiene gebracht werden. Der ÖVP warf Lindner vor, die Ausweitung des Diskriminierungsschutzes seit zehn Jahren zu blockieren. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck von der Volkspartei gab darauf angesprochen in der ORF-Pressestunde am Sonntag an, über den aktuellen Fall nicht informiert zu sein. Zuletzt hatte auch der ÖVP-Nationalratsabgeordnete Nico Marchetti im Gespräch mit dem „Standard“ ein „Umdenken“ seiner Partei „im Umgang mit Diskriminierung“ gefordert.

Die konkrete rechtliche Lage im Zusammenhang mit dem „Anti-Homo-Haus“ erklärte Sandra Konstatzky, die Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft: „Wenn der Hotelbetreiber aus Aggsbach Markt Angestellte aufgrund deren sexueller Orientierung beschimpft, dann gilt das im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes als Diskriminierung. Wenn er hingegen homosexuelle Gäste aus demselben Grund abweist, dann stellt das laut Gesetz keine Diskriminierung dar.“ Die Geschäftsführerin der Aids-Hilfe Wien, Andrea Brunner, zeigte sich in einer Aussendung „entsetzt über den Beherbergungsbetrieb in Aggsbach Markt“, der Obmann des Tourismusverbands Wachau-Nibelungengau, Mario Pulker gab an, dem Betrieb nach der Beschwerde eines Gastes schon 2019 jeglichen „touristischen Support“ entzogen zu haben.

