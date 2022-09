BH-Vorstoß gegen „Anti-Homo-Haus“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Über sieben Monate sind vergangen, seit die NÖN mit dem Bericht über das „Anti-Homo-Haus“ in Aggsbach-Markt einen öffentlichen Aufschrei ausgelöst hat. Politik, Behörden und verschiedenste Initiativen verurteilten die Arbeiterzimmervermietung in der Wachau, die keine homosexuellen Gäste aufnehmen will und dies auf ihrer Website ausführlich kundtut. „Homosexualität, Pädophilie und Gender-Ideologie“ seien „Philosophien, die die seelische Gesundheit aller Betroffenen zerstören“ und mit „AIDS oder Syphilis“ wolle man nichts zu tun haben, heißt es da unter anderem.

Rechtlich schien sich der Betreiber Michael Hirschmann bis zuletzt im legalen Spielraum zu bewegen. Die Obfrau der Homosexuellen Initiative Wien (HOSI), Ann-Sophie Otte, sah nach Bekanntwerden des Falls wenig Angriffsfläche, weil „wir in Österreich leider keinen vollumfassenden Diskriminierungsschutz haben“.

Fraglich ist in der Causa offenkundig, welches Gesetz greifen könnte. Sandra Konstatzky, die Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft, meinte ursprünglich, der Sachverhalt liege im Kompetenzbereich des Bundes und somit im Gleichbehandlungsgesetz, wodurch Betroffene nicht geschützt seien.

Bis Februar haben wir monatlich bis zu 4.000 Euro umgesetzt, jetzt sind es noch maximal 400 Euro Michael Hirschmann

Anders sieht das inzwischen die Antidiskriminierungsstelle, die anfangs meinte, bei Privatzimmervermietungen greife kein NÖ Landesgesetz. In einem Schreiben an die Bezirkshauptmannschaft (BH) Krems von Anfang März wies die Gleichbehandlungsbeauftragte-Stellvertreterin Claudia Grübler-Camerloher die Behörde darauf hin, dass die Privatzimmervermietung von Hirschmann nicht im Rahmen der Gewerbeordnung durchgeführt werde und deswegen das NÖ Antidiskriminierungsgesetz (ADG) anzuwenden sei.

Die BH schloss sich Ende August dieser Sichtweise an und verurteilte Hirschmann zu einer Geldstrafe von 220 Euro. Möglich ist das, weil das ADG auch den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich Wohnraum, schützt.

Hirschmann, dessen „Anti-Homo-Haus“ inzwischen so gut wie alle Buchungsplattformen von ihren Websites genommen haben, will die Strafe nicht bezahlen. Die Buchungslage sei seit Bekanntwerden seiner Gesinnung dramatisch eingebrochen: „Bis Februar haben wir monatlich bis zu 4.000 Euro umgesetzt, jetzt sind es noch maximal 400 Euro.“

Seinem Weltbild bleibt Hirschmann dennoch treu. „Auch wenn mich einige meiner Freunde jetzt ein bisschen schief anschauen.“

