Flutschutz: Der ganze Ort ist Baustelle

Schon seit dem Frühjahr des Vorjahres laufen die Arbeiten zum Bau des Hochwasserschutzes. Derzeit ist der ganze Ort Baustelle: Grabungsarbeiten für die Stark- stromleitungen zum Pumpwerk am Marktplatz, das zweiteilig links und rechts des Baches bereits unterirdisch besteht, sind einerseits (ab dem Transformator „Kindergarten“) abgeschlossen und andererseits ab dem Transformator „Hofer-Haus“ im Laufen. Die Brücke im Bereich Marktplatz wurde abgerissen. Im ganzen Ort gelten umfangreiche Verkehrsbeschränkungen und teilweise Einbahnregelungen und Straßensperren. Die Arbeiten am Endlingbach zur Tiefengründung und Adaptierung der Uferbereiche sowie für Überplattung und Tragwerke werden weiterbetrieben, der Bach selbst wurde dafür sogar umgeleitet. Er wird neu und auf verlängerter Strecke überplattet, hier soll dann mitten im Ort ein kleines grünes Zentrum entstehen, berichtet Bürgermeister Josef Kremser.

An der Donaulände entlang der B 3 wurde bereits im Vorjahr der erste Teil der Hochwasserschutzmauer vom Endlingbach donauaufwärts errichtet, auch das Lager für die mobilen Schutzelemente steht schon. Das zweite Pumpwerk bei der Bootswerft Meyer ist ebenfalls fertig. Bei dem Unternehmen wird derzeit der Polder errichtet, nun starten auch die Arbeiten zum Bau des zweiten Teils der Schutzmauer an der B 3 vom Bach beginnend donauabwärts. Die Wachaubundesstraße ist natürlich von den Baumaßnahmen betroffen und nicht in ihrer ganzen Breite benutzbar, für den Verkehr wurde/wird abschnittsweise eine Ampelregelung installiert. Der Standort der Bushaltestelle wurde verlegt, sie befindet sich jetzt in der Nähe des Feuerwehrhauses. Ende Jänner wurde das Gebäude des Strandbuffets abgerissen, es soll hochwassersicher neu errichtet werden. Die Arbeiten liegen sowohl zeitmäßig als auch ablauftechnisch im Plan.

Geschätzte Kosten: 21 Mio. Euro, geplante (funktionelle) Fertigstellung: Ende 2022.

