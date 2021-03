Lange geplant, zum Teil auch aufgeschoben, werden mit Bach-, Mitterarnsdorf und Ros satzbach sowie Aggsbach Markt die vorletzten Hochwasserschutzprojekte in der Wachau im Bezirk Krems realisiert. Der Abschnitt Dürnstein West ist jetzt noch offen, der aus Kostengründen beim Bau der Flutschutzanlage Dürnstein/Loiben in den Jahren 2014/15 nicht realisiert werden konnte.

Aggsbach wollte mit dem Bau seines Flutschutzes schon vor eineinhalb Jahren beginnen. Bei der EU-weit durchgeführten Ausschreibung bzw. Angebotslegung der Erd- und Baumeisterarbeiten kam es zu einer massiven Kostenüberschreitung – von ursprünglich projektierten 14.410.000 auf 21 Mio. Euro. Bei der neuerlichen Ausschreibung ergab sich jedoch keine Preisreduktion (Bürgermeister Josef Kremser: „Die Kosten spiegeln die marktüblichen Preise wider.“), sodass nach Rücksprache mit Bund und Land nun die Mehrerfordernis von 6.590.000 Euro genehmigt wurde. „Wir werden in den nächsten Monaten zu bauen beginnen“, geht Kremser das Projekt trotz des Kostenaufwandes für die Gemeinde von über 3,2 Mio. Euro positiv an. Die Investitionen werden mit einem Darlehen (auf 35 Jahre aufgenommen) abgedeckt. „Gott sei Dank laufen demnächst etliche andere Darlehen aus, sodass wir mit einem blauen Auge davonkommen werden“, glaubt Kremser. Die geplante Anlage umfasst rund einen Kilometer fixe Mauern, die in Sichtbeton wie jene in Weißenkirchen und Spitz ausgeführt werden und mit bis zu zwei Meter hohen Mobilelementen aufgestockt werden können, ein großes Pumpwerk an der B 3 und ein zweites bei der Firma Bootsbau Meyer (um das Areal wird ein Objektschutz errichtet), Dämme sowie eine Teil-Überplattung und Uferbefestigung des Endlingbaches.

Auf Schiene sind auch die Projektvorbereitungen der letzten Hochwasserschutzbauten in der Gemeinde Rossatz-Arnsdorf. In den letzten Jahren bereits umgesetzt wurden ja die Flutschutzbauten in den Katastralorten Rührsdorf und Oberarnsdorf. Gesichert ist die Förderung für die neuen Bauten in Mitter- und Bacharnsdorf, die Schutzanlage in Rossatzbach könnte sich noch verzögern. Die projektierten Gesamtkosten haben sich auch hier von 24 auf 31 Millionen Euro erhöht.

Laut Bürgermeister Erich Polz müsste die Gemeinde etwa 4,5 Mio. Euro als Beitrag leisten. Ob sie sich das leisten kann? „Wir werden in den nächsten Jahren wohl Konsolidierungs- bzw. Sanierungsgemeinde werden“, gibt Polz zu – womit die Gemeinde unter der Kuratel des Landes NÖ stehen würde und „jeden Euro dreimal umdrehen muss“, wie Gemeinderat Erich Hubmaier (SPÖ) feststellte.

Die Professionisten-Arbeiten für die Hochwasserschutzbauten wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung bereits vergeben, und zwar an die Porr Bau Gmbh Krems (knapp 21,5 Mio. Euro für Erd- und Baumeisterarbeiten), die Firma Forstlechner In stallationstechnik Gmbh (zirka 1,7 Mio Euro für die technische und elektromaschinelle Einrichtung) und an die Firma IBS Technics aus Deutschland (1,5 Millionen Euro für die mobilen Elemente).