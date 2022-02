Nah-&-Frisch-Markt: Geschäft in neuer Hand

Ihr Großvater Josef Rabl hat das Geschäft 1930 erworben und es bis 1965 geführt, ihr Vater hat es übernommen, ihre Mutter Elfriede Rabl dann weitergeführt. Sie selbst hat immer mitgeholfen und den Lebensmittelladen – zuerst gemeinsam mit der Mutter – weiterbetrieben: Ulrike Stummvoll ist in diese Kaufmannstradition hineingewachsen und hat sie mitgetragen. Bis jetzt. Denn nun tritt sie den Ruhestand an („Mithelfen werde ich schon noch, wenn Not am Mann ist ...“), die Leitung des Nah-&-Frisch-Marktes hat sie abgegeben.

An eine andere erfahrene Kaufmannsfrau: Barbara Hartl, gebürtige Kärntnerin, in Mautern wohnhaft, führt seit über einem Jahr erfolgreich das Nahversorger-Geschäft in Dürnstein und hat sich nun entschlossen, auch in Aggsbach anzupacken. Der Start war kein einfacher – die langjährige Mitarbeiterin Ingrid Wagner hat bis zum letzten Tag für Stummvoll gearbeitet, sollte auch für Hartl tätig werden, ist aber völlig unerwartet verstorben. Hartl möchte das Geschäft weiterhin als „sozialen Treffpunkt“ etablieren. Dass die In frastruktur im Ort mit dem Fortbestand des Geschäftes weiterhin intakt bleibt, freut Bürgermeister Josef Kremser. Und auch, dass (2024?) ein neuer Standort an der B 3 bezogen werden kann, wo der Bau eines Wohn-Geschäfts-Ärztezentrums geplant ist.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden