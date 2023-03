Bezirk Krems: Schwerarbeiter müssen oft um ihr Recht streiten

Eine Erfolgsbilanz für die Mitglieder zog Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiterin Doris Schartner gemeinsam mit Vizepräsidentin Gerda Schilcher über das abgelaufene Jahr: 2,829.600 Euro wurden in Arbeits- und Sozialrechtsangelegenheiten, bei der Steuerrückholung und im Konsumentenschutz für Klienten herausgeholt.

Verzweiflung über Mietpreis-Steigerungen

15.480-mal dockten Hilfe- und Ratsuchende bei der Kremser Bezirksstelle an. Konkrete Beratungen in Problemfällen gab es 5.862-mal. Schartner: „Das zeigt, wie sichtig eine regionale Anlaufstelle ist!“ Allein im Arbeits- und Sozialrecht beträgt die Bilanz der erreichten Leistungen 1,940 Mio. Euro. „Oft ist die Karenz ein Thema“, weiß Schilcher zu berichten. „Aber auch die ,Explosion‘ der Mietpreise setzt vielen Menschen zu.“ Teilweise machen derartige Fälle mehr als die Hälfte der Beratung aus.

Entscheidungen sind oft nicht nachvollziehbar

„Nicht nachvollziehbare Entscheidungen“ ortet Schartner bei der Beurteilung, ob jemand in die Schwerarbeiterregelung fällt oder nicht. „Das ist oft nicht nur für die Dienstnehmer zurecht unverständlich, sondern auch für uns“, berichtet sie auch aus ihrer Tätigkeit als Laienrichterin. „Und solche Sachen werden leider mehr.“ Schilcher, die selbst aus der Pflege kommt, unterstreicht die Forderung, dass der Pflegedienst generell in die Schwerarbeiterregelung aufgenommen werden sollte. „Aber da ist es zum Beispiel von der Zahl der monatlichen Nachtdienste abhängig, ob man als Frau auch künftig mit 60 in Pension gehen darf oder nicht.“ Teilzeitbeschäftigte würden so in der Regel automatisch um diesen Bonus umfallen.

Müllkübel waren offenbar „zu leicht“ ...

Was den Umstand betrifft, dass auch eindeutig schwer arbeitende Menschen um Anerkennung streiten müssen, ist ein 60-jähriger Müllkübelentleerer, der seit rund 25 Jahren in dieser Profession tätig war. Sogar der Betrieb meldete die Schwerarbeits-Zeiten, dennoch wurden seitens der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) unerklärlicherweise einige nicht anerkannt. „Dem Dienstnehmer blieb nichts anderes übrig, als mithilfe der Arbeiterkammer eine Klage gegen den Bescheid zu erheben“, so Schartner. „Wir werden alles tun, um diesem Mitglied zu seinem hart erarbeiteten Recht zu verhelfen.“

Gleiche Arbeit, ungleiche Entscheide

An Kuriositäten ist die Schwerarbeiterregelung bzw. die entsprechenden Entscheidungen oft nicht zu übertreffen, wie Schartner betont. So gab es etwa den Fall, dass zwei Arbeitskollegen im Schwerarbeiterbereich durch Jahre hindurch genau die gleiche Arbeit verrichteten. Dies wurde auch vom Arbeitgeber zweifelsfrei bestätigt. Seitens der Pensionsversicherung wurde danach einem die Schwerarbeiter-Klausel zuerkannt, dem anderen nicht. Schartner: „Solche Sachen sind einfach nicht nachvollziehbar.“

