„Schwimmender Professor“ in der Donau unterwegs

Den Blick auf die Wasserqualität der Donau zu richten und Verschmutzungen unter anderem durch (Mikro)Plastik aufzuzeigen – und zwar nationenübergreifend – ist Intention des Projektes „cleandanube“. Missstände und der nachhaltige Erhalt des Naturraums Donau würden nur unzureichend Beachtung finden, es gibt auch zu wenig Wasseranalysen, um den Verschmutzungsgrad an allen Abschnitten zu beurteilen.

Derzeit findet deshalb eine medienwirksame Aktion statt: Andreas Fath, Professor für Chemie an der deutschen Hochschule Furtwangen, durchschwimmt die Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer (er hat als „schwimmender Professor“ bereits in anderen Projekten Begeisterung für das Thema Gewässerschutz geweckt).

Zwei Monate ist er unterwegs, zwischendurch machte er vergangene Woche einen Stopp in der Wachau, durchschwamm den revitalisierten Nebenarm bei Rossatz und gab Interviews.

Reise wird filmisch festgehalten

Begleitet wird der Professor auf seiner 2.700 Kilometer langen Schwimmtour von einer „fahrenden Wissenswerkstatt“ der association for wildlife protection (AWP). Da werden täglich Wasserproben entnommen, auch ein Film wird über diese Reise gedreht. Die Aufschlüsse und Erkenntnisse – an zahlreichen Stellen beispielsweise ist es gesundheitsgefährdend, in der Donau zu schwimmen, da das Wasser stark verunreinigt ist – sollen einen umfassenden Überblick über den Verschmutzungsgrad und einen nachhaltigen Beitrag zum Gewässerschutz liefern.

Im Fokus stehen die Verringerung der Wasserverschmutzung, die Vermeidung von Plastikmüll, das Verständnis von Mikroplastik sowie die Wertschätzung des Naturraums Donau in der Bevölkerung.

Info: cleandanube.org

