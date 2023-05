Mitgliederwerbung: Rotes Kreuz am Weg von Tür zu Tür

Im Zuge einer Mitgliederwerbeaktion sollen nun neue Unterstützer gefunden werden. Mitarbeiter einer Agentur gehen dafür aktuell in der Region Gföhl von Haus zu Haus.

Mitgliedschaften sind enorm wichtig

Die Werber sind mit Rotkreuz-Jacken bekleidet und haben ein Tablet, Unterstützungserklärungen und Ausweise bei sich, die sie auf Verlangen vorweisen. „Unsere Freiwilligen, Hauptberuflichen, und Zivildienstleistenden sowie die Teilnehmerinnen des Freiwilligen Sozialjahres sind rund um die Uhr für die Menschen im Einsatz“, appelliert der Gföhler Ortsstellenleiter Daniel Simlinger an die Bewohner der Region, die Werber freundlich zu empfangen. Für Interessierte sei die unterstützende Mitgliedschaft im RK eine „Möglichkeit, zu helfen. Gerade langfristige Mitgliedschaften sind für uns wichtig. Denn damit können wir die Angebote und Hilfeleistungen auch langfristiger planen.“

Finanzieller Beitrag völlig frei wählbar

„Jeder Euro zählt“, ist das Motto der RK-Werbeaktion. Jeder Unterstützungswillige kann daher den monatlichen Beitrag, mit dem er helfen will, frei wählen. „Mit einer unterstützenden Mitgliedschaft“, erklärt Bezirksstellenleiter Markus Pöschl, „ist keinerlei Verpflichtung verbunden, und allfällige Änderungen können völlig unbürokratisch telefonisch unter 059/144-75000 oder per Mail (krems@n.roteskreuz.at) erfolgen. Die Mitgliedschaft ist zudem auch eine ideelle Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit, die gerade in unserem Raum von größter Bedeutung ist.“

Die Beiträge kommen direkt der Bezirksstelle Krems und ihren Ortsstellen zugute. Wichtiger Hinweis: Das Annehmen von Bargeld oder Sachspenden ist den Werbern an der Haustür nicht erlaubt!

