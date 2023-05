Gewand bringen - und mitnehmen!

Getauscht wird am Samstag, 24. Juni, von 9 bis 16 Uhr, in der Mittelschule Langenlois in der Kaserngasse 2.

Wichtiger Aspekt: Kein Kauf möglich

Wie läuft die Aktion ab? Interessierte können maximal zehn Teile zum Kleidertausch mitbringen, entsprechend der Anzahl können auch wieder maximal zehn Teile mit nach Hause genommen werden. Es kann keine Kleidung gekauft werden.

„Kaputte Kleidung bitte nicht bringen!“

„Wir bitten die Teilnehmer, nur einwandfreie Sachen zu bringen“, wenden sich die Organisatoren an die Mitmachenden. So werden zum Beispiel Kleidungsstücke, die Flecken oder Löcher haben, bei denen der Reißverschluss kaputt ist, oder Schuhe, die abgetragen sind, und Handtaschen, bei denen der Henkel abzureißen droht, nicht zur Aktion zugelassen. Nicht erwünscht sind außerdem Bettwäsche, Unterwäsche, Tischwäsche, Gardinen, Teppiche und Werbe-Shirts.

Schonender Umgang mit Ressourcen

„Unser Tausch ist gratis, damit auch wirklich jeder daran teilnehmen kann“, ist Ziel der Aktion. Dahinter stehen Familien aus Langenlois, denen ein schonender und umweltfreundlicher Umgang mit Ressourcen wichtig ist. „Aus diesem Grund organisieren wir den Kleidertausch, um mit den nicht mehr benötigten Teilen jemand anderem eine Freude zu bereiten.“

Im Rahmen der Aktion am 24. Juni werden Kaffee, Kuchen und kleine Snacks angeboten. Infos/Kontakt: kleidertausch-langenlois@gmail.com. Die Aktion wird in Kooperation mit der NÖ Mittelschule, der Lebensmittel-Initiative LaFoCo und der Caritas Langenlois durchgeführt.

