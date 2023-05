Störaktion: Fridays for Future nützte Klimakonferenz als Bühne

Friedlich, aber mit klaren Worten, unterbrachen Mitglieder der Kremser Fridays for Future die Abschlussrede des Stadtrates für Umwelt und Mobilität, Peter Molnar, bei der 2. Kremser Klimakonferenz am Abend des 12. Mai im Schulzentrum.

„Greenwashing Award“ für Stadtrat

Unter dem Motto " Wir streiken bis ihr handelt" formierten sie sich auf der Rednerbühne und überreichten dem parteiunabhängigen Mandatar (er kandidierte bei der Wahl 2022 auf der SPÖ-Liste) den "Greenwashing Award" (symbolischer Preis für das Schönreden von nur mutmaßlich dem Klimaschutz dienlichen Maßnahmen, Anm.). Grund dafür: Seine Zustimmung zum 14 Millionen Euro teuren Projekt des Ausbaus der Bundesstraße 37 zwischen Krems-Nord und Gneixendorf-Süd. Wie berichtet, wird der enorme Bodenverbrauch für den Ausbau (Verbreiterung der Fahrspuren, Errichtung neuer Auf- und Abfahrten auf Höhe des Schnitzel Drive Ins, ...) kritisiert.

„Wir setzen hiermit den Dialog aus!“

"Wir setzen hiermit den Dialog mit den verantwortlichen Politikern der Stadt Krems aus, bis sie ihre Versprechen, für eine klimafreundliche Politik zu sorgen, einlösen", macht der Sprecher von Fridays for Future, Max Nutz, auf eine aus Sicht der Aktivisten „ scheinheilig betriebene Klimapolitik“ der Stadt Krems aufmerksam. Das Bauprojekt ist eines des Landes Niederösterreich, die Stadt Krems befürwortet das Vorhaben allerdings und beteiligt sich allerdings mit rund 600.000 Euro (unter anderem für Lärmschutzmaßnahmen) an den Maßnahmen, für die der Baubeginn in der Vorwoche mit dem Jahr 2025 avisiert wurde.

Molnar: „Missbrauch für Aktionismus“

Nicht lange ließ die Stellungnahme Molnars zu den Aktionen auf sich warten. In einer Aussendung heißt es: „Wir nehmen mit Bedauern zur Kenntnis, dass die Aktivisten von FFF Krems nicht an weiteren Dialogen mit der Stadt Krems interessiert sind.“ Die Stadt Krems habe über drei Jahre weder Kosten noch Mühen gescheut, die Dialoge und Austausche mit den Aktivisten von FFF Krems konstruktiv zu gestalten.“ Bei der Klimakonferenz hätten sich engagierte Kremserinnen und Kremser Gedanken über die Gestaltung der Plätze in der Stadt mit Beschattung, Wasser, Bäumen, geeigneter Möblierung usw. gemacht. „Das wurde für aktionistische Aktionen, rund um die diese Woche vom Land NÖ verlautbarte, adaptierte Auffahrtsituation auf die B 37 bei Gneixendorf, missbraucht.“

Vorwurf der „medialen Inszenierung“

Molnar zur Sache selbst: „Es wurden vorab an FFF Krems sehr differenzierte Maßnahmen zur Entlastung des Stadtteils Gneixendorf vom Durchzugsverkehr aufgrund der Überarbeitung der Auffahrt auf die B 37 übermittelt, die jedoch in der Kritik keine Beachtung fanden. Im Gegenteil, es wurden die Bemühungen zur Entschärfung der Situation von Seiten der Stadt Krems, wie die Errichtung von Lärmschutzwänden und Ausbau eines Gehsteiges, einfach ignoriert.“ Die Stadt Krems habe in vielen Bereichen bereits starke Klimaschutzmaßnahmen gesetzt, und die vielen engagierten Bürger „sollen in Zukunft nicht mehr in Geiselhaft einer kleinen Gruppe von Aktivisten genommen werden“. Molnar, der FFF das Ignorieren vieler Schritte vorwirft: „Hier geht es nicht um Klimaschutz, sondern um eine mediale Inszenierung!“

