Was es bedeutet, ein gläserner Mensch zu sein, das erfährt Alexander Lengauer gerade in exzessiver Form am eigenen Leib. Der 47-Jährige lebt seit vergangenen Samstag, 17 Uhr, in der Auslage des Modegeschäfts „Soulsista“, das er gemeinsam mit seiner Frau Bettina am Dreifaltigkeitsplatz betreibt. 23 Stunden am Tag verbringt er auf den 5,7 Quadratmetern hinter der Glasscheibe. Pausen sind nur zum Duschen, Sporteln und Rauchen erlaubt.

Der Sinn der kuriosen Aktion, die unter dem Motto „Me, my Lockdown and I“ steht: „Wir befinden uns in einer schwierigen Zeit. Es gibt Menschen, denen es mental nicht wirklich gut geht. Ich möchte ihnen auf meine Art und Weise helfen“, erzählt Lengauer, der seine sieben Tage in der Auslage mit zwei Kameras und einem Mikrofon live auf seiner privaten Facebook-Seite überträgt. Zu sehen sind dort auch täglich wechselnde Gesprächspartner. Deren Lebensgeschichten, die teilweise durch einschneidende Ereignisse geprägt sind, sollen den Zuschauern Mut machen. „Das sind Menschen, die gekämpft haben und denen es heute total gut geht“, erklärt Lengauer.

Der Fashionstore „Soulsista“ ist während der Aktion geöffnet. Das Feedback sei in den ersten Tagen sehr positiv gewesen, sagt Lengauer. Auch die anfängliche Skepsis seiner Frau sei mittlerweile verflogen. Dinge, die ihm in der bisherigen Zeit hinter der Auslage abgehen, gibt es nicht, meint der 47-Jährige. Vorfreude hege er nur auf sein Bett, in dem er in der Nacht auf Sonntag wieder schlafen darf.