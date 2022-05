Tourismusverein Spitz: Große Projekte im Jubiläumsjahr

Werbung

Sein 140-jähriges Bestehen feiert der Tourismusverein Spitz, 1882 als Verschönerungsverein gegründet. Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung wurde auf die Jahre 2019, 2020 und 2021 zurückgeblickt und das diesjährige Programm präsentiert: Es gibt wieder die Feiern und Feuer zur Sonnwende, den Dämmerschoppen (jeden Donnerstag von Juni bis September), die „musikalischen Weinterrassen“ und erstmals den Spitzer Marillensommer – Veranstaltungen des Tourismusvereines und der Vereine, über den Juli verteilt.

„Demnächst stehen zwei große Projekte wie die Sanierung des Daches des nordöstlichen Rundturms auf der Ruine Hinterhaus und des Dachs am Spitzer Lusthaus an“, kündigte Obmann Ewald Stierschneider an, der bei der Wahl bestätigt wurde. Paul Reiböck und Ursula Nothnagl sind seine Stellvertreter, Alexandra König und Rainer Stierschneider die Kassiere. Dem Vorstand gehören weiters Fritz Rixinger, Martin Prankl, Franz Lechner, Constanze Schindler, Katharina Lagler und Manuela Gebetsberger an.

Elisabeth Datzinger, langjähriges Vorstandsmitglied, nahm eine Dank- & Anerkennungsurkunde entgegen. Für die jahrzehntelange Tätigkeit in vereinsleitenden Funktionen wurden Helga Reiböck (50 Jahre) und Gerhard Gurtner (30 Jahre) zu Ehrenmitgliedern ernannt.

