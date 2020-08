Treffpunkt für alle begeisterten Radler ist um 14.30 Uhr beim Musikpavillon im Stadtpark Krems (nur bei Schönwetter). Gemeinsam wird dann nach Dürstein geradelt (6 Kilometer), wo mit selbst mitgebrachter Jause und Decke ein gemütliches Picknick stattfindet.

Zum Auftakt der europäischen Mobilitätswoche (16. bis 22. September 2020) zeigt die Radlobby Krems im Kino im Kesselhaus am Dienstag, 15. September, 19.30 Uhr, den Film „Das Mädchen Wadjda“ (arab. OF mit dt. UT) von Regisseurin und Drehbuchautorin Haifaa Al Mansour. Ein Film, der auf mehrfache Weise revolutionär ist: Beim ersten Spielfilm, der jemals in Saudi-Arabien gedreht wurde, führte eine Frau Regie.

Inhalt: Der Wunsch nach einem Fahrrad scheint für eine Elfjährige ganz normal zu sein. Doch dort, wo Wadjda aufwächst, ist Radfahren für Mädchen verboten. Aber genau das möchte das quirlige, selbstbewusste Mädchen. Bei einem Schulwettbewerb hat sie Geld gewonnen und will sich ihren Wunsch erfüllen. Al Mansour macht durch alltägliche Beobachtungen eine hermetisch abgeriegelte Welt erfahrbar...

Ticketvorverkauf: bei der Radlobby Radbörse am Altstadtflohmarkt Dreifaltigkeitsplatz am 5. September (8 bis 12 Uhr) sowie im Kino im Kesselhaus: https://www.kinoimkesselhaus.at/de/kino-im-kesselhaus