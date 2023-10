Patientin unabsichtlich weggeschickt: Ärztin entschuldigt sich

Verärgert meldete sich Christian Müller bei der NÖN: Er war mit seiner kranken Frau vergangene Woche in der Ordination Dr. Mayer in Mautern weggeschickt worden, obwohl sie Akutpatientin war.

Gatte der Patientin: „Wir wurden weggeschickt!“

„Meine Frau hatte starke Halsschmerzen, sie konnte nicht reden, nicht einmal ihre eigene Spucke schlucken“, berichtet der Bergerner. „Weil unser Hausarzt erst am Nachmittag die Ordination geöffnet hatte, suchten wir einen Hausarzt, dessen Ordination schon am Vormittag besetzt war.“ So kamen Müller uns seine Frau Jinda zu Katharina Mayer nach Mautern: „In der Ordination erklärte ich die Situation meiner Frau, wir wurden aber von der Ordinationshilfe weggeschickt mit den Worten, wir sollen am Nachmittag zu unserem Hausarzt gehen, weil dieser ja ohnehin am Nachmittag offen habe. Die Helferin hat uns nicht einmal angeboten, dass wir warten können.“ Er habe dann die E-Card seiner Frau genommen und die Ordination verlassen, ohne weiter zu diskutieren.

Frau musste im Krankenhaus operiert werden

Am Nachmittag suchte Christian Müller mit seiner Frau Jindra den eigenen Hausarzt auf, der sie sofort weiter ins Krankenhaus schickte: „Meine Frau hatte einen Abszess an den Mandeln und wurde zwei Stunden später im Krankenhaus operiert. Wäre sie in der Ordination in Mautern drangekommen, hätte sie sich einige Stunden Schmerzen erspart.“

Medizinerin entschuldigte sich für den Vorfall

Die betroffene Ärztin Katharina Mayer, in deren Ordination Müller und seine Frau waren, entschuldigt sich gegenüber der NÖN bei der Familie: „Es tut uns wirklich Leid, dieser Fall ist unglücklich gelaufen. Ich habe mich bei Christian Müller auch schon bei einer Google-Rezension entschuldigt, und wir haben das natürlich intern besprochen, damit so etwas nicht mehr vorkommt.“ In der Ordination sei eine neue Mitarbeiterin tätig, die das nicht gewusst habe.

Angelegenheit ist zum Glück gut ausgegangen

Normalerweise würden Akutpatienten angeschaut: „Selbstverständlich wird bei uns niemand weggeschickt, der akut erkrankt ist“, so Mayer. Die Arbeit der niedergelassenen Arztordinationen bei 160 bis 200 Patienten am Tag sei wahnsinnig schwierig, meint die engagierte und bemühte Ärztin weiter: „Gottseidank ist es gut gelaufen und kein langfristiger Schaden entstanden.“ Jindra Müller wurde bereits aus dem Krankenhaus entlassen und wird auch wieder vollständig gesund.