Dieser Einsatz weckte unangenehme Erinnerungen: Ein Einbruchsalarm ließ Polizisten am 31. Oktober kurz nach 22 Uhr zum Merkur-Markt in Krems-Landersdorf ausrücken. Die Sache entpuppte sich aber zum Glück als harmlose „b‘soffene G‘schicht“.

Die erste eintreffende Streife entdeckte, dass die Eingangstür (Schiebetür) offen stand. Die Beamten entdeckten im Küchenbereich einen Mann, der jedoch der Aufforderung, herauszukommen, nicht nachkam. In der Folge wurde der Unbekannte in ein Gespräch verwickelt, schließlich festgenommen und als ein zuletzt in Droß wohnhaft gewesener Unterstandsloser (53) identifiziert.

Wie die Erhebungen ergaben, hatte sich der Eindringling in der Küche des Marktes eine Limonade geholt, diese im Garagenbereich konsumiert und sich gerade Nachschub beschaffen wollen, als die Polizei eintraf und ihn entdeckte. Der Mann dürfte rund 2,3 Promille Alkohol im Blut gehabt haben.