Ein Bericht über den Diebstahl zahlreicher OP-Masken machte im Klinikum in der vorvergangenen Woche die Runde.

Mundmasken verschwunden

Gleich mehrere Schachteln des aktuell hoch im Kurs stehenden Munschutzes, der auch via Internet (total überteuert) gehandelt wird, waren verschwunden. Ein Teil des Fehlbestandes blieb dies auch - ein anderer tauchte kurze Zeit später jedoch in Sekretariaten des Krankenhauses wieder auf. Dort hatten ihn Mitarbeiterinnen in weiser Voraussicht des kommenden großen Interesses daran vorsorglich in Sicherheit gebracht. Ebenfalls sehr begehrt: die im Spital allgegenwärtigen Desinfektionsspender und das dafür nötige Mittel.

Material ist jetzt versperrt

Akuell werden die Mundmasken nur mehr gezielt ausgegeben. "Dazu gab es bereits vor einigen Tagen eine Aussendung der Landesgesundheitsagentur, wonach der Diebstahl von medizinischen Materialien unter Strafe steht", betont der Pressesprecher der Landeskliniken-Holding, Bernhard Jany. "Im UK Krems wurden die Masken aus Sicherheitsgründen in allen Stationen und Bereichen versperrt. Selbstverständlich erhalten aber alle Mitarbeiter die für ihre Arbeit erforderliche Schutzausrüstung." An allen Klinikstandorten herrscht seit Samstag Besuchsverbot mit einigen wenigen Ausnahmen (Palliativ, Geburten, Kinder).

"Supergau" auf Chirurgie



Nach einem positiven COVID-19-Test eines Patienten auf einer der chirurgischen Abteilung des UK Krems wurde die betreffende Station gesperrt. Das Pflegeteam und drei Ärzte - angeblich zwei Chirurgen und ein Anästhesist - sind vorsorglich außer Dienst gestellt. Bernhard Jany bestätigt den positiven Test eines Patienten. "In Abstimmung mit der Behörde wurden die betroffenen Mitarbeiter, zu denen der Patient Kontakt hatte, es handelt sich um rund 20 Personen, in häusliche Quarantäne gestellt."

Nicht dringende OPs warten

So wie in den meisten Spitälern werden in Krems aktuell nicht dringende Behandlungen oder Eingriffe (Eingriffe) ausgesetzt. Sperren ganzer Abteilungen gibt es derzeit allerdings noch nicht. "Um Kapazitäten für besonders gefährdete Personen und Akut-Ereignisse freizuhalten, werden ab morgen ausgewählte Operationen in den Kliniken verschoben", bestätigt Jany. Das habe aber mit dem Vorfall in Krems nichts zu tun.