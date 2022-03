Schutzprojekt: Pate für einen „Kobel“

Werbung Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

„Bichel und Kobel sind kleine Gruppen von großen Steinen und Steinblöcken sowie Bäumen und Sträuchern, die sich oft mitten in Feldern oder am Waldrand befinden. Diese können landwirtschaftlich nicht bewirtschaftet werden und bieten daher seltenen Pflanzen und Tieren einen wertvollen Lebensraum.“ So beschreibt der Verein Waldviertler Kernland die für das Waldviertel typischen Landschaftselemente – und lädt dazu ein, eine Patenschaft für diese besonderen Strukturen abzuschließen, um sie „für die Landwirtin oder den Landwirt als Eigentümer in Wert zu setzen und den Mehraufwand zu vergüten“, sagt Projektleiterin Elisabeth Höbartner-Gußl.

So könnten auch die Auswirkungen des Klimawandels auf unser Leben eingedämmt werden. „Eine Welt, die deinen Namen trägt“, nennt sich das Projekt, das Bichel, Kobel und auch Feldraine (unbewirtschaftete Grasstreifen zwischen schmalen Feldern) schützen sowie Paten und Landwirte in den 14 Kernland-Mitgliedsgemeinden vernetzen will.

Infos zum Projekt gibt es im Büro des Waldviertler Kernlands, 02872/2007922, und unter http://www.patenschaft-vielfalt.at

