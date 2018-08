Mit mehrheitlichem Gemeinderatsbeschluss wurde der Beitritt zum e5-Programm für energieeffiziente Gemeinden beschlossen. „Damit gehört Albrechtsberg gemeinsam mit 39 weiteren Gemeinden in NÖ zur ,Championsleague‘ der energieeffizienten Städte und Gemeinden“, freut sich Bürgermeister Franz Rosenkranz.

Der Grundstein zu dieser Energie-Initiative wurde durch die Mustersanierung der Volksschule mit einer 30-kWpeak- Photovoltaik-Anlage gelegt, die auch das angrenzende Gemeindezentrum versorgt. Und es erfolgte die Heizungsumstellung auf Pellets. „Wir legen den Fokus auf Effizienz und erneuerbare Energien im kommunalen Bereich. Dieser Weg wird weiterhin konsequent fortgesetzt“, so Rosenkranz. So wird ab August ein elektrischer Renault Kangoo für den Bauhof eingesetzt. Betankt wird das Fahrzeug mit Strom von der eigenen 20-kWpeak-Anlage am Bauhof, die auch die anschließende Kläranlage mit Strom versorgt.

Ziel des e5-Landesprogramms ist es, Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz, zur Nutzung erneuerbarer Energien und zum Klimaschutz zu setzen und deren Wirksamkeit zu evaluieren.