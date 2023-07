Freizeitareal Mautern: Algenfischen als Lösung

Die Gemeinde versucht mit den Bürgern, die Saison am Freizeitareal zu retten: Bei einer Info-Veranstaltung wurden von Wasserexperten Thomas Lendenfeld vom WSB-Labor mögliche Maßnahmen zur Verbesserung des Algenproblems am „Badeteich“ präsentiert: „Grundsätzlich ist die Wasserqualität ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren hat sich sehr viel Organik, beispielsweise durch herabfallende Blätter, angesammelt und eine Schlammschicht am Boden gebildet.

Dadurch wachsen die Algen immer stärker an. Wir untersuchen das Wasser hier seit 20 Jahren, es gab noch nie so eine starke Algenblüte wie in den letzten ein, zwei Jahren. Wir würden vorschlagen, die Algen weiterhin abzufischen. Außerdem sollte man die Bäume am Teich ausdünnen.“

„Hier haben wir einen Nassbaggerungsteich, bei dem das Baden gestattet ist – und keinen Badeteich“, erklärt Bürgermeister Heinrich Brustbauer. Nach Vorschlag von FP-Gemeinderat Anton Brustbauer will die Gemeinde mit der BH Krems eine Baggerung prüfen lassen. „Diese Möglichkeit geht vielleicht, wäre aber wahrscheinlich schwierig und teuer“, so Lendenfeld. VP-Bürgermeister Brustbauer, der selbst schon seine Jugend am „Badeteich“ verbracht hat, ist dieser ein großes Anliegen: „Ich werde selbst mit der Zille Algen abfischen und hoffe auf viele freiwillige Helfer, die Feuerwehr und den Bauhof, damit wir über die Saison kommen. Bereits im Herbst werden wir den Baumschnitt angehen“, sichert er zu.

Wer freiwillig helfen will, kann sich bei Stadtrat Martin Hofbauer unter 0664/73550019 melden.