Zu allseitiger Zufriedenheit ist das Platzproblem des BRG Ringstraße gelöst worden: In der Schule wurde Raum für zwei weitere Klassen geschaffen, niemand muss auspendeln.

„Wir nutzen für eine Klasse mit geringer Schülerzahl einen kleinen Raum im Dachgeschoß und haben das Biologiekusto diat als Klasse adaptiert“, erklärt BRG-Direktor Erich Böck. Mit dieser internen Lösung seien sowohl Eltern und Schüler als auch die Lehrer zufrieden.

"Wir sind froh, dass eine interne Lösung gefunden wurde"

Aufgeflammt war die Diskussion im Vorjahr: Da der Vertrag mit dem benachbarten Schulzentrum, in dem zwei der 31 BRG-Klassen untergebracht waren, nicht verlängert wurde, protestierten besorgte Eltern gegen ein bevorstehendes Auspendeln von BRG-Schülern in eine weiter entfernte Schule. Vonseiten der NÖ Bildungsdirektion war sogar ein Auspendeln in die HAK/HLF am Lan genloiserberg angedacht.

Dass das vom Tisch ist, begrüßt auch der neue BRG-Elternvereinsobmann Gerald Köllersberger: „Wir sind froh, dass eine interne Lösung gefunden wurde, bis der Umbau starten wird.“ Ein Ausbau des BRG Ringstraße ist laut Böck im Schulentwicklungsplan vorgesehen, aber erst in einigen Jahren. Bereits abgeschlossen sei die Modernisierung des Brandschutzes.