Kremser Kinderärztin: Bauernhof schützt vor Heuschnupfen

Die Sonne scheint, die Blumen blühen, die Nase rinnt und die Augen brennen – des einen Freud, des Pollenallergikers Leid. „Wie ein seelisches Ausrinnen“, beschreibt Christine Saahs, eine auf komplementärmedizinische Therapien spezialisierte Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde, Heuschnupfen.

„Früher merkte man eine entsprechende Allergie meist erst im Alter zwischen zehn und 14 Jahren, mittlerweile habe ich oft bereits Kindergartenkinder in meiner Praxis“, erzählt die Medizinerin. Und auch Allgemeinmediziner Hannes Winkler bemerkt eine steigende Tendenz: „Besonders deutlich sehe ich eine Zunahme bei Sensibilisierungen gegen Ragweed.“

Auch Unverträglichkeiten werden immer häufiger attestiert. Dabei ist es jedoch wichtig, zwischen diesen und echten Allergien zu unterscheiden: Allergien könne man als eine Überreaktion des Immunsystems gegen eigentlich harmlose Stoffe, genauer körperfremde Eiweißstoffe, beschreiben. Überempfindlichkeiten auf Lebensmittel treten ohne immunologische Reaktionen zutage, und lassen, laut Saahs, vor allem auf einen geschwächten Darm schließen.

Doch was sind die Ursachen für diese Entwicklungen? „Über die Ursachen wissen wir nicht viel, ziemlich wahrscheinlich ist es eine Vielzahl von Gründen“, gibt Saahs zu. „Was jedoch mittlerweile als erwiesen gilt: Wer auf einem Bauernhof aufwächst, hat ein wesentlich geringeres Risiko Allergiker zu werden.“ Versuchte man in den 1970er Jahren noch vollkommene Sterilität zu leben, weiß man heute, dass unser Immunsystem auch mit der Umwelt in Kontakt kommen muss. „Vollkommene Vermeidung ist hier jedenfalls auch nicht der richtige Weg!“.

So sollen Kinder bis zum ersten Lebensjahr eine gute Mischung verschiedenster Lebensmittel erhalten. „Beispielsweise startet man idealerweise zwischen dem siebten und neunten Lebensjahr kleinweise mit der Gabe glutenhaltiger Speisen. Beginnt man erst später, kann sich der Körper nicht mehr so gut an dieses Protein gewöhnen und die Wahrscheinlichkeit für eine Unverträglichkeit dagegen steigt.“

Gegen den Trend: Lieber proteinarm essen

Nicht nur die Anzahl der Betroffenen steigt, sondern auch die der Varianten von Allergien und Intoleranzen: „Bisher galt vor allem weißes Fleisch als besonders gut verträglich“, erzählt Saahs, „mittlerweile gibt es aber auch ziemlich viele Unverträglichkeiten gegen Hühner- und Putenfleisch.“ Dies liege vermutlich einerseits an einer zu frühen Gabe in zu großen Mengen in Form von Fast Food und Fertignahrungsmittel. Andererseits sei die industrielle Intensivhaltung, neben Nachteilen für Umwelt und Tierwohl, auch für unsere eigene Gesundheit nicht förderlich.

Für Pollenallergiker gibt es durchaus Abhilfe: "Antiallergika zum Schlucken sind gut verträglich“, erläutert Hannes Winkler. Da meist besonders Augen und Nase betroffen sind, gibt es diese auch als Augentropfen und Nasensprays. „Bei allergischem Asthma gibt es zusätzlich Sprays für die Lunge.“

Gibt es auch etwas das man vorsorglich oder langfristig gegen die Beschwerden machen kann? „Man kann hier zum Beispiel gut mit Bitterstoffen unterstützen“, erklärt Christine Saahs. „Diese wirken zusammenziehend und so gegen das ‚Ausrinnen‘.“ Speziell bei Pollenallergien lasse sich mit komplementärmedizinischen Maßnahmen vorsorgen: Bereits zwei Monate vor der betreffenden Pollensaison kann man etwa mit OPC, welches in Traubenkernmehl enthalten ist, starken Allergieausbrüchen im Frühjahr vorbeugen. Lassen sich die typischen Allergiesymptome doch nicht ganz vermeiden, gibt es pflanzliche Unterstützung in Form von Augentropfen und Nasen- und Rachensprays mit Augentrost, Zitrone und Quitte. Und: „Das Schleimhautsekret ist proteinbasiert – eine proteinreiche Ernährung ist hier absolut kontraproduktiv!“

