Alles Marille! Die Farbe Orange dominiert wieder in Krems

Das Fest zu Ehren der süßesten Frucht der Wachau wird ab Donnerstag, 6. Juli, gefeiert. Mit einem dichten Programm, zahlreichen Genuss- und Handwerksständen verwandelt sich die Kremser Fußgängerzone in ein „marilliges“ Paradies.

Eine der Top-Veranstaltungen des Landes

„Alles Marille ist eine der größten und beliebtesten Veranstaltungen des Landes, auch heuer wieder mit einem dichten Programm und vielen marilligen Genussständen“, freut sich Horst Berger, Geschäftsführer des Kremser Stadtmarketings, schon auf das Fest. Los geht es am Donnerstag, 6. Juli, mit der Festeröffnung am Südtiroler Platz vor dem Steinertor ab 11 Uhr. Bereits am Vormittag spielt die Kellergassen Combo auf und die Volkstanzgruppe Krems-Stein sorgt für traditionelle Momente.

Freitag steht im Zeichen der Musik

Am Freitag, 7. Juli wird es richtig musikalisch. Musikgenuss gibt es ab 14 Uhr mit dem Duo Mopet und beim Simandlbrunnen wartet auf die Kinder eine Bastelstation mit HUKI. Ab 19 Uhr feiert die Stadtkapelle Krems ihr 70-jähriges Bestehen mit dem traditionellen Sommerkonzert im Stadtpark beim Musikpavillon. Wer es lieber etwas moderner mag, kommt mit der Band „Friss“ beim Stadtcafé Ulrich voll auf seine Kosten.

Tracht dominiert den Samstag, 8. Juli

Der Samstag, 8. Juli steht unter dem Motto „Tag der Tracht“. Laufende Programmhighlights machen den Besuch zum besonderen Erlebnis. Am Vormittag erwartet die Besucher der große Genussmarkt, eine einzigartige Münzprägestation, ein Dirndl-Flohmarkt, Volkstanzgruppen und ein Frühschoppen der Trachtenkapelle Senftenberg. Am Nachmittag wird es zünftig mit dem Arnsdorfer Dorfblech, und das absolute Highlight ist der Anschnitt des längsten Marillenkuchens des Landes um 15 Uhr in der Kirchengasse.

Ex-Skispringer Thomas Morgenstern zu Gast

Am Sonntag, 9. Juli freut man sich über prominenten Besuch von Ex-Skispringer Thomas Morgenstern. Neben zahlreichen geöffneten Shops und Lokalen verwöhnt ab 11 Uhr das „musikalische Trio“ die Besucher mit Wachauer Klängen und ab 14 Uhr kann man den Profi-Sportler persönlich im Hofbräu am Steiner Tor treffen und in der Fußgängerzone trifft man auf die Donauschrammeln, sowie die Volkstanzgruppe Krems-Stein.

Marillen-Abgabe heuer leider beschränkt

Außerdem stehen täglich Fiaker-Kutschenfahrten, Museumshighlights, Donau Schifffahrten und der Marillen-Erlebnisweg am Programm. Hinweis: Aufgrund von Ernteausfällen, gibt es heuer am Fest eine maximale Abgabemenge der Marillen! Marillenverkauf nur solange der Vorrat reicht. Das aktuelle Programm findet man unter www.krems.info.