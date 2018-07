Ganz im Zeichen der Marille steht Krems am Wochenende. Das auf volle drei Tage ausgedehnte Fest bietet eine Fülle von Attraktionen für Liebhaber der orangen Frucht und auch kulturelle Highlights.

Neben einem bunten Angebot rund um die Früchte (die an drei Stellen im Festbereich auch erhältlich sind!) gibt es vom Freitag, 13. 7. (Eröffnung um 11 Uhr am Täglichen Markt), bis zum Sonntag, 15. 7., jede Menge Köstlichkeiten und Kunsthandwerk. Aber auch kulturell haben die Tage einiges zu bieten.

„Ich lade Sie zu einer Entdeckungsreise durch die Altstadt ein, bei der Sie die verschiedenen lokalen Spezialitäten dieser besonderen Frucht verkosten können!“

Ulf Elser, Obmann der Kremser Kaufmannschaft

Am Freitag steigt um 12.30 Uhr am Täglichen Markt eine Modeschau Elfi Maisetschlägers. So bietet die Stadt im Museum eine Aktion „1+1 gratis“, Gratisführungen finden am Freitag und Samstag um 14 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr statt. Im musikalischen Programm ist für jeden etwas dabei. So wird der Südtirolerplatz am Freitag von 10 bis 19 Uhr zur Bühne für verschiedene Volkstanz- und Musikgruppen. Abends gibt es dann eine Jamsession und Rolling-Stones-Musik.

Am Samstag erlebt man am Täglichen Markt einen Frühschoppen mit der Stadtkapelle (11 Uhr), um 15.30 Uhr musizieren dort die Kamptal Krainer, um 17 Uhr Max Schelly & Band. Abends steig wieder eine Jam-Session am Südtirolerplatz.

Im Hofbräu am Steinertor spielt am Sonntagvormittag (11 Uhr) die Weinlandkapelle Rohrendorf zum Frühschoppen auf. Der Tägliche Markt „gehört“ am dritten Festtag den Donauschrammeln, der Kremser Selection, dem Gemischten Satz und Volkstanzgruppen aus dem Marchfeld und Tulln. 25 Meter lange Marillenkuchen werden am Freitag um 11.30 Uhr, am Samstag um 10.30 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr (jeweils am Täglichen Markt) angeschnitten.

Wer mit dem Auto zum Fest kommt, profitiert vom Verkehrsangebot der Stadt: Vom 13. bis 15. Juli stehen die Parkplätze im Parkdeck Bahnzeile gratis zur Verfügung. www.kaufinkrems.at