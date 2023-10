Premiere: Eigener Wein für die Donau-Universität

Die Universität für Weiterbildung Krems - auch Donau-Universität - konnte in Kooperation mit dem Weingut der Stadt Krems ihren eigenen Wein namens „Alma Socia“ (lateinisch für „nährende Partnerin“) realisieren.

Präsentation zum Auftakt des Studienjahres

Der Wein zeigt im besonderen Maße die Verbundenheit sowie die Zusammenarbeit der Universität mit der Region und ist Verweis auf die einzigartige Kultur- und Naturlandschaft rund um Krems und das damit verbundene inspirierende Umfeld. Anlässlich des Auftaktes des neuen Studienjahres wurde der Wein der Universität präsentiert. Gemeinsam mit dem Weingut der Stadt Krems, das unter der Leitung von Fritz Miesbauer steht, wurden unter dem Namen „Alma Socia“ ein Grüner Veltliner und ein Riesling vorgestellt. Diese beiden Weine werden fortan als „Wein der Universität für Weiterbildung Krems“ erhältlich sein.

Zeichen der Verbundenheit zur Region

„Der nun offizielle Wein der Kremser Universität ist ein Verweis auf die einzigartige Kulturund Naturlandschaft, in der sich Krems am Tor zur Wachau befindet und auf das damit verbundene inspirierende Umfeld der Universität“, stellt Vizerektorin Viktoria Weber freudig fest. Der Wein sei aber auch ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit und der Zusammenarbeit mit der Region, die sich exemplarisch an der Kooperation mit dem Weingut der Stadt Krems zeigt.

Von der „Alma Mater“ zur „Alma Socia“

Auch der gewählte Name des Weines dient als Symbol. Aufgegriffen wurde dabei der auf die Universität von Bologna zurückgehende universitäre Begriff „Alma Mater“, der inhaltlich weiterentwickelt wurde: Das vorherrschende Konzept von Universitäten als „Alma Mater“ (lateinisch für „nährende Mutter“) wandelt sich zunehmend zur „Alma Socia“ („nährende Partnerin“) – einer „lebensbegleitenden Institution für Individuen und Gesellschaft und der damit einhergehenden Bedeutung von Weiterbildung“, wie Stefan Sagl, Leiter der Abteilung für Kommunikation, Marketing und PR, anmerkt.

Kooperation mit traditionsreichem Weingut

Das Weingut der Stadt Krems gehört zu den ältesten bestehenden Weingütern der Welt. Es wurde erstmals 1452 erwähnt und ist Mitglied der Österreichischen Traditionsweingüter (ÖTW). Das Unternehmen steht zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt Krems. Geleitet wird es seit 2003 von Fritz Miesbauer, der vom Branchenmagazin Falstaff 2020 zum „Winzer des Jahres“ geadelt wurde. Er leitet zusätzlich zum Kremser Traditionsweingut auch das Weingut der Benediktiner des Stiftes Göttweig.