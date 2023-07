Gföhl: Sara Sinhuber holte Gold für Österreich

Der Fliesenleger-Alpencup wurde von 28. bis 30. Juni in Dagmersellen in der Zentralschweiz nahe Luzern ausgetragen. Unter den teilnehmenden Nationen befanden sich neben Österreich auch die Schweiz, Deutschland, Dänemark, Schweden, Tschechien, Frankreich, Norwegen und Südtirol (Italien). In nationalen Vorentscheidungen wurden jeweils zwei Teilnehmer pro Land ins Finale nach Dagmersellen geschickt.

Für Österreich gingen die 21-jährige Sara Sinhuber aus Gföhl mit ihrem Fliesenleger-Kollegen Florian Gruber aus Irdning in der Steiermark an den Start. Sara ist Mitarbeiterin der Firma Fliesen & Öfen Reiter in Gföhl, Florian der ETS Egger Gruppe.

Wenig, aber starke Frauenpower

Die 21-jährige Sara Sinhuber war neben der Schwedin Frida Malm aus Öjebyn die einzige Dame im sonst Männer-dominierten Bewerb. Als Meisterstück musste in einer vorgegebenen Zeit ein Teil eines Badezimmers verfliest werden - zu den Herausforderungen dabei zählten, eine Wand mit Riemchen im Fischgrätmuster diagonal zu verlegen und eine abgerundete Sitzbank mit Mosik zu verkleiden.

Sara überzeugte mit ihrem Teamkollegen Florian im dreitägigen Bewerb in puncto Arbeitsgeschwindingkeit und Genauigkeit. Die Jury goutierte die Top-Leistung des rot-weiß-roten Duos mit Gold. Es ist nach 2022 die zweite Goldmedaille für Österreich beim PCI-Alpencup der Fliesenleger.