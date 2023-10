AUVA-Award „Back to Life“ für Gerhard Holnsteiner

Unfälle verändern das Leben schlagartig. Wie das von Gerhard Holnsteiner, der vor 13 Jahren als Außendienstmitarbeiter einen schweren Autounfall erlitt. Mit einer inkompletten Querschnittlähmung konnte er seinen alten Beruf nicht mehr ausüben und auch seine Wohnung musste er aufgeben. Nach seinem Motto „Man kann das Leben nur vorwärts leben und rückwärts betrachten“ hatte der Wachauer Visionär und Freigeist aber bald neue Pläne für seinen Weg zurück ins Leben.

Landesrätin äußerte „größte Hochachtung“

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) zeichnet Jahr für Jahr besondere Menschen aus, die ihr Schicksal auf beispielhafte Weise meistern. Der Kremser ist einer davon. „Ich bin beeindruckt, wie sich Gerhard Holnsteiner nach seinem schweren Unfall und einer langen und intensiven Rehabilitationsphase zurückgekämpft hat. Gerhard Holnsteiner gebührt größte Hochachtung und zugleich gilt mein Dank auch seiner Familie, die in schwierigen Zeiten der größte Rückhalt für ihn war“, gratulierte Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zur Auszeichnung.

Wachauer Urgestein ausgezeichnet

„Ich freue mich, mit Gerhard Holnsteiner ein Wachauer Urgestein auszuzeichnen, der sich nach einem schweren Arbeitsunfall beeindruckend rehabilitieren konnte – beruflich und privat. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an seiner wunderschönen Heimat, die ihm so viel Kraft gibt und ihn die schönen Seiten des Lebens schätzen lässt”, sagt Peter Engelbrechtsmüller, Vorsitzender der AUVA-Landesstelle für Wien. „Das Beispiel von Herrn Holnsteiner zeigt, dass vieles möglich ist, wenn alle zusammenhelfen. Als AUVA unterstützen wir Betroffene bestmöglich bei der beruflichen Wiedereingliederung.

„Gerade ein Beruf ist eine wichtige Quelle für die seelische und soziale Gesundheit“, ergänzt AUVA-Landesstellendirektor Reinhard Minixhofer. Johannes Schedlbauer von der Wirtschaftskammer NÖ überreichte einen Warengutschein im Wert von 1.000 Euro, Vizepräsident Thomas Schäffner von der Arbeiterkammer NÖ einen Gutschein für einen Wellness-Urlaub.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister im Gespräch mit Gerhard Holnsteiner. Foto: Gerhard Pfeffer

Nach schwerem Verkehrsunfall gelähmt

Der gelernte Hotel- und Touristikfachmann Gerhard Holnsteiner arbeitete als Außendienstmitarbeiter im Betrieb seines Vaters, der „Bäckerei Schmidl“, die auch das berühmte „Wachauer Laberl“ produziert. Im Jahr 2009 erlitt er auf dem Weg zu einem Kunden einen schweren Autounfall. Bei dem Unfall sind mehrere Wirbel gebrochen und Gerhard ist seitdem inkomplett Querschnitt gelähmt. Nach dem Krankenhaus kam er für sechs Monate zur Rehabilitation in das Rehabilitationszentrum Weißer Hof in Klosterneuburg in Niederösterreich.

„Ich habe nie mit meinem Schicksal gehadert. Seine Energie in die Vergangenheit zu richten, bringt nichts, weil ich es sowieso nicht mehr ändern kann“, erzählt Holnsteiner von der schwierigen Zeit in seinem Leben. Nach einem schweren Unfall ist das Leben ein anderes. Durch die körperlichen Einschränkungen entspricht die Wohnung nicht mehr den Bedürfnissen und oft kann auch der frühere Job nicht mehr ausgeübt werden. Das war auch bei Gerhard Holnsteiner so. Eines veränderte sich aber nicht und so hatte der „Hansdampf in allen Gassen“ schon bald neue Ideen für seine berufliche Zukunft.

Weg führte in berufliche Selbstständigkeit

Weil er andere Menschen mit Behinderungen unterstützen wollte, passende Wohnungen zu finden, ließ Gerhard sich mit Unterstützung der AUVA zum Immobilienmakler umschulen. Anfang 2019 machte er sich zusammen mit Frau Daniela mit der Empfehlungsplattform „Wachau inside“ selbstständig. 2022 das Label und den Onlineshop für nachhaltige Kinderbekleidung „Mary & L“.

Familie hat für Holnsteiner höchste Priorität

Seitdem hat die Familie für ihn oberste Priorität. Auch wenn er als Visionär und Freigeist immer voller Ideen und rastlos ist. 2016 heiratete er seine Frau Daniela. 2020 kam ihr gemeinsamer Sohn Moritz zur Welt. Mit Daniela ist er nicht nur privat, sondern auch beruflich ein eingespieltes Team. „Ich habe die Ideen und wo ich persönlich nicht weiterkomme, kümmert sich Dani um die Umsetzung. Jeder macht das, was er gut kann und gegenseitig sind wir immer füreinander da. Meine Familie ist die Stütze in meinem Leben und unverzichtbar“, sagt Holnsteiner.

„Jeden Tag das Beste aus dem Leben machen!“

Weil er selbst so viel Glück hatte, hat Gerhard 2013 gemeinsam mit dem Rohrendorfer Werner Rosenberger (2018 ebenfalls mit dem AUVA-„Back to Life“-Award ausgezeichnet) den Verein „Chancengleich“. Dieser unterstützt Menschen mit Behinderungen, zum Beispiel mit Rollstühlen oder anderen Hilfsmitteln. Mit seinem Schicksal hadert Holnsteiner nicht: „Ich bereue nichts, auch nicht den Tag, an dem ich den Unfall gehabt habe. Ich versuche einfach, jeden Tag das Beste aus meinem Leben zu machen und genieße den Tag, als wenn es der letzte in meinem Leben wäre. Das Leben ist nicht schwer, es ist einfach schön.“